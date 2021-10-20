ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під виглядом "Інтерполу" завозили нелегалів та фальшиві гроші: СБУ викрила банду

Новость на русском →
Середа 20 жовтня 2021 15:22
Під виглядом "Інтерполу" завозили нелегалів та фальшиві гроші: СБУ викрила банду Фото: канал нелегальної міграції та контрабанду валюти викрила СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викрила злочинне угруповання. Банда під виглядом "працівників Інтерполу" завозила в країну нелегалів та фальшиві гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, організатором схеми виявився мешканець Одеси.

Він разом зі спільниками контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які "постачали" їм мігрантів та значні суми підроблених доларів.

Встановлено, що фігуранти могли продавати будь-які суми фальшивої готівки та збували її за 50% від вартості.

Так, за час спостереження СБУ зловмисники продали валюти на десятки тисяч доларів, яку вилучили з обігу.

Крім того, банда займалася ввозом в Україну мігрантів, злочинці видавали "клієнтам", підроблені паспорти громадян країн ЄС та України особам країн із підвищеним терористичним ризиком.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:

  • підроблені посвідчення працівників Інтерполу;
  • ноутбук, флеш носії, мобільні телефони;
  • банківські картки та готівку в іноземній валюті;
  • документи на запрошення іноземців;
  • набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

Наразі фігурантів затримано. Їм планується оголосити про підозру одразу за п’ятьма статтями ККУ: ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 369-2.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Контрабанда
NEWS
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
DAILY
Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гроші на округи, "мінімалка" і дороги: чого депутатам не вистачило у держбюджеті