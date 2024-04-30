Відновлювати Україну треба ще до закінчення війни, - посол Данії

"Деякі люди кажуть: гаразд, реконструкція - це добре, але нам доведеться дочекатися миру. Щойно настане мир, нам знадобиться велика конференція і великий план. Ми говоримо: ні, ми не можемо цього чекати. Ми повинні почати зараз", - заявив він.

Посол підкреслив, що відновлення України не може чекати закінчення війни.

"Я думаю, що це урок, отриманий у Миколаєві: правильно починати, поки війна ще триває, тому що це дає надію, що одного дня цей кошмар закінчиться і знайдеться хтось, хто нам допоможе. І це насправді, я думаю, вселило певний оптимізм. Ми бачимо, що люди повертаються до Миколаєва", - заявив Міккельсен.

Він зазначив, що мер одного з містечок, де Данія допомогла місцевій фабриці, заявив, що якщо підприємство не працює, то і в місті нема чого робити.

"І зараз вона працює. І щоразу, коли я йду, я бачу, що біля багатьох будинків стоїть машина, я бачу жінок, які йдуть вулицею з коляскою, і школу знову відкрили. Це дуже відчутно, дуже конкретно, це щось, що має значення, і це те, що ми хочемо зробити. Ми хочемо змінити ситуацію зараз, а не тоді, коли настане мир", - заявив посол.

При цьому він від імені Данії закликав країни і фінансові інститути не чекати закінчення війни в Україні, а "зробити щось зараз".

