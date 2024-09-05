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В восстановление ТЭС после обстрелов ДТЭК уже инвестировал более 2,1 млрд грн

Четверг 05 сентября 2024 18:51
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В восстановление ТЭС после обстрелов ДТЭК уже инвестировал более 2,1 млрд грн Фото: в восстановление ТЭС после обстрелов ДТЭК уже инвестировал более 2,1 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С начала 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 2,1 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В нем отмечается, что готовясь к следующему отопительному сезону усилия энергетиков направлены на восстановление мощностей, поврежденных или разрушенных во время массированных обстрелов.

За восемь месяцев 2024 года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,1 млрд грн собственных средств.

"Энергетика и, в частности, тепловая генерация, продолжает оставаться приоритетной целью оккупантов. Поэтому у нас нет другого выбора и продолжаем делать все возможное, чтобы не дать реализовать планы врага. И чтобы украинцы оставались как можно больше времени со светом и теплом. Но разрушение от обстрелов настолько масштабны, что будем восстанавливать мощности до отопительного сезона, в течение зимы и в последующие годы", – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Всего в текущем году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд. гривен собственных средств в украинские шахты.

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ДТЭК ТЭС Электроэнергия
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