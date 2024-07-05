Відновлення роботи портів Миколаєва здешевить логістику та збільшить український експорт, – експерти

Від початку повномасштабного вторгнення миколаївські порти залишаються заблокованими: ворог знаходиться близько до Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу (БДЛК), і контролює вихід у море. Ці порти готові відновити роботу: це здешевить логістику для українських експортерів та збільшить обсяги експорту, а відповідно – і надходжень до бюджету.

"Якщо говорити про те, чому важливе відновлення повноцінної роботи Миколаївських портів, то на перший план учасники ринку виносять здешевшання логістики. Це, у свою чергу, збільшує конкурентоспроможність українських експортерів з відповідними впливом на українську економіку загалом", - вказують експерти видання.

Головним чином йдеться про аграрну продукцію: у 2021 році Миколаївський морський порт зберігав перше місце серед портів України з перевалки рослинної олії (2,8 млн тонн) та друге місце з перевалки зернових (12,9 млн тонн). Зараз зерно йде на експорт через порти Великої Одеси, але більша частина агрологістики орієнтована саме на Миколаїв.

Також відновлення роботи портів Миколаїв і Ольвія важливе для експорту металургійної продукції: у 2021 року оператори терміналів акваторії Миколаєва тоді перевалили 1,7 млн тонн металопрокату, 1,2 млн тонн чавуну та 5 млн тонн руди.

"Відкриття портів Миколаєва допоможе повернути довоєнні ціни перевалки з 25 доларів до 15 доларів на тонну вантажу. Крім того, судноплавство на Південному Бузі зніме вантажі з доріг, а згідно інформації Міністерства інфраструктури, кожен 1 млн тонн вантажів - це мільярд економії на утриманні цих доріг. Крім того, запуск Миколаєва дозволить відновити роботу зернових терміналів, а це понад тисячі робочих місць. А також - відновити роботу суднобудівного кластеру", - пише видання.

Але такий сценарій є реалістичним тільки за умови деокупації певних територій Херсонської області на лівому березі Дніпра силами ЗСУ. Тоді судна зможуть безпечно слідувати БДЛК для виходу в Чорне море.

"Бізнес вірить у ЗСУ, у те, що рано чи пізно вони звільнять окуповані території, що знову зробить Миколаїв експортними воротами. Але це потребує зусиль та часу. У той же час, учасники ринку не втрачають надії і на більш швидке рішення проблеми дипломатичним шляхом. Ми бачимо успіхи ЗСУ у Чорному морі, і будуть нові успіхи. Україна збільшує темпи виробництва безпілотників, які знищують російський флот та інфраструктуру. Чорне море взагалі буде внутрішнім", - впевнені опитані виданням експерти.