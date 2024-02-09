Для відновлення громад планується залучати міжнародних донорів: як це відбуватиметься

За її словами, щоб регіони та громади ставали більш спроможними, вони повинні отримувати більше фінансування. Йдеться про вигідні кредити під мінімальні відсотки, а також залучення коштів на відбудову через екосистему DREAM.

"Багато українських регіонів та громад вже мають досвід роботи з DREAM і цього року в них з’явиться можливість залучати через неї не лише бюджетне, а й міжнародне фінансування. До того ж, зараз ми працюємо над законопроєктом “Про основні засади відновлення”, який офіційно закріпить DREAM як ключовий інструмент для відновлення громад та регіонів", - повідомила Шуляк.

Вона також зазначила, що наразі у відносинах між державними органами влади і органами місцевого самоврядування існує певна неврегульованість, оскільки немає чіткого розподілу повноважень для ухвалення рішень в умовах воєнного стану. Тому необхідність завершення розподілу повноважень зараз серед ключових реформ у сфері управління.

Шуляк пояснила: потрібно чітко окреслити, які повноваження здійснюють органи державної влади, які органи місцевого самоврядування, а також розподілити повноваження між територіальними рівнями управління на основі принципу субсидіарності, який передбачає механізм управління “знизу вгору”: всі питання, виклики та проблеми, які ефективно можуть вирішуватись на місцях, повинні бути в компетенції місцевих органів влади.

Нині законотворча робота профільного комітету, за словами Шуляк, сфокусована на продовженні децентралізації і створенні умов для більш ефективної та прозорої роботи ОМС. Сприяти цьому мають законопроекти № 4298, № 6401, № 9450, № 4254, № 7292 і №10383.

"Всі ці ініціативи вкрай важливі для наших громад, а тому і для нас. По деяких інструментах, які в них передбачені, ми вже побачили позитивний ефект. Зокрема, завдяки публічним консультаціям, які ми провели у 2023 році, нам вдалось суттєво покращити програму компенсацій єВідновлення", - зазначила Шуляк.

Парламентар також повідомила, що особливе значення для фінансової підтримки громад має законопроєкт про компенсацію їм 10 млрд грн – за послуги теплопостачання, на які у 2022 році було встановлено мораторій на підвищення тарифів (№10383).

"Ми розуміємо, що місцеві бюджети забрали на себе фінансове навантаження, яке мало б лягти на кінцевих споживачів. Тому передбачити компенсацію різниці в тарифах - дуже правильний крок", - наголосила Шуляк.

За її словами, така компенсація потрібна для того, щоби підтримати ОМС та відповідні підприємства і вони могли безперебійно продовжувати надавати послуги населенню. Згідно з проєктом закону, сума субвенції залежить не від обсягів боргу, а саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами.

"Війна значно посилила розрив між регіонами, змінила їхні перспективи соціально-економічного розвитку, тому нам надважливо вирівнювати регіональні диспропорції. Для цього потрібна виважена регіональна політика - "політика згуртованості", як ще її називають. Вона дозволить українській регіональній політиці максимально наблизитися до європейської", - резюмувала нардеп.