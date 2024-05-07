Відновлення енергосистеми потребує міжнародної допомоги та перегляду тарифу на світло влітку, - Держенергонагляд

Він розповів, що завдані енергосистемі збитки дуже великі й по приблизним оцінкам за останні півтора місяці вони перевищили $1 млрд. Чим їх покрити наразі достеменно невідомо.

"Одним лише тарифом на електроенергію чи міжнародною допомогою наразі не перекриваються ці збитки. Тобто тут, ймовірно, доведеться працювати по двох напрямках: по-перше, працювати з нашими закордонними партнерами з проханням збільшити міжнародну допомогу, можливо, із джерел заморожених активів рф. А по-друге, все-таки звернутися до внутрішніх резервів, можливо, доведеться переглянути тариф на електроенергію", - - сказав Слободян.

Очільник Держенергонагляду також нагадав, що раніше Національний банк України оголосив про те, що тариф поступово буде збільшуватися протягом наступних років.

"Можливо, перший етап доцільно буде зробити вже влітку, тому що потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для того, щоб відновити об'єкти електроенергетики»" - наголосив він.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.