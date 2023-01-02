Відносяться негативно: прем‘єр Польщі хоче обговорити зі Шмигалем "героїзацію Бандери"
Голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що під час наступної розмови із українським колегою Денисом Шмигалем підніме питання "героїзації" Степана Бандери. Мова йде про офіційні сторінки органів влади України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
У понеділок, 2 січня, журналісти запитали у Моравецького як він відноситься до відзначення дня народження Степана Бандери на сторінках Верховної Ради України. За їх словами, 1 січня у Twitter Верховної Ради було розміщено фото головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА. Нібито під фото також був допис з цитатами цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил".
"До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно", - заявив Моравецький.
Він також сказав, що вважає Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини".
"Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини", - підчеркнув прем'єр.
Відзначимо, що у Польщі Степан Бандера являється досить спірною постаттю. Так, у Варшаві його асоціюють з так званою Волинською трагедію, яка відулась у липні 1943 року. Поляки називають її геноцидом польського населення, а також пропаганди недружнього ставлення до Польщі.
Раніше РБК-Україна писало, що посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький заявив, що його країна продовжує підтримувати Україну в її протистоянні російській агресії. Втім, питання історичного конфлікту в українсько-польських відносинах на тлі цього не перегорнуте й над цим ще треба працювати.
Нагадаємо, екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник спровокував скандал, заявивши в одному з інтерв'ю про роль лідера ОУН Степана Бандери та Польщі.