Відносяться негативно: прем‘єр Польщі хоче обговорити зі Шмигалем "героїзацію Бандери"

У понеділок, 2 січня, журналісти запитали у Моравецького як він відноситься до відзначення дня народження Степана Бандери на сторінках Верховної Ради України. За їх словами, 1 січня у Twitter Верховної Ради було розміщено фото головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного під портретом провідника УПА. Нібито під фото також був допис з цитатами цитатами Бандери й словами: "Нинішня боротьба йде проти Російської імперії. І ці директиви Степана Бандери добре відомі головнокомандувачу Збройних Сил".

"До будь-якої героїзації чи навіть згадки про Бандеру ми ставимося вкрай критично, дуже-дуже негативно. У моїй першій розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем після того, що сталося, я буду говорити про це дуже і дуже однозначно", - заявив Моравецький.

Він також сказав, що вважає Бандеру "ідеологом злочинних часів, часів війни", коли відбулись "страшні українські злочини".

"Тут не можна ні в якому разі погоджуватися на якесь поблажливе ставлення щодо тих, хто не хоче визнати, що той страшний геноцид був чимось немислимим і зробити повну спокуту, повне визнання вини", - підчеркнув прем'єр.

Відзначимо, що у Польщі Степан Бандера являється досить спірною постаттю. Так, у Варшаві його асоціюють з так званою Волинською трагедію, яка відулась у липні 1943 року. Поляки називають її геноцидом польського населення, а також пропаганди недружнього ставлення до Польщі.