Відносини України та Британії погіршилися після приходу до влади Стармера, - The Guardian

Видання нагадує, що Стармер не відвідав Україну за 4 місяці після вступу на посаду прем'єра. І в Києві нібито вважають, що його поїздка буде марною, якщо він не зобов'яжеться передати Україні додаткові ракети Storm Shadow.

"Йому немає сенсу приїжджати у якості туриста", - заявив виданню один з високопосадовців в Офісі президента України.

За даними The Guardian, головна претензія України до Великої Британії полягає у тому, що вона не передала жодної додаткової ракети Storm Shadow зі своїх запасів.

"Цього не відбувається. Стармер не дає нам зброї далекого радіусу дії. Ситуація вже не та, що була, коли Ріші Сунак був прем'єр-міністром. Відносини стали гіршими", - додав неназваний чиновник.

Він додав, що якби Україна отримала від Британії додаткові ракети Storm Shadow, про це можна було б здогадатися. У такому разі українські захисники використовували б їх для ударів по російським цілям.

Варто зауважити, що Британія - одна із трьох країн, які погодилися допомогти Україні далекобійними ракетами. Storm Shadow відправили у 2023 році, але з умовою, що ЗСУ не атакуватимуть ними територію Росії.