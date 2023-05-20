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Відмовити від субсидій та пільг можна дистанційно: поради для українців за кордоном

Фото: українці можуть скасувати субсидії та пільги онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українці, які були змушені виїхати за кордон через війну, можуть відмовитися від соціальної допомоги дистанційно. Це стосується також скасування виплат, пільг та субсидій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Відмовитися від отримання соціальної допомоги можна, написавши заяву в довільній формі. У ній обов'язково потрібно вказати:

  • назву органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку, або органу Пенсійного фонду;
  • прізвище, ім’я, по батькові отримувача допомоги;
  • адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;
  • контактний номер мобільного телефону;
  • адреса електронної пошти (за наявності);
  • вид отримуваної допомоги.

Надіслати заяву про відмову можна електронною поштою або звичайною поштою на адресу відповідного органу соціального захисту населення в Україні. Після цього можна отримати довідку про неотримання допомоги. Її також можуть надіслати електронною чи звичайною поштою.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як можна отримати завантажити електронну трудову книжку та отримати витяг онлайн.

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