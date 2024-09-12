Відмовити в призначенні пенсії не зможуть: у Раді пропонують змінити закон
У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону щодо неможливості відмови пенсійного органу у призначенні пенсії на підставі невідповідності заяви затвердженій формі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №11524-1.
Законопроєкт передбачає доповнення закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" нормою, яка визначає, що заява про призначення або перерахунку пенсії, подається у довільній формі з наявністю інформації передбаченої законом.
"Таким чином, основний акцент законопроєкту робиться на сутнісному змісті заяви, а не на її формальних аспектах, що дозволить уникнути відмов з незначних бюрократичних причин", - зазначає автор проєкт.
Обґрунтування проєкту
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, на сьогоднішній день, формальні недоліки в оформленні заяв, зокрема їх невідповідність затвердженій формі, можуть призводити до відмови в призначенні пенсії або затримки у її нарахуванні.
"Цей підхід не враховує інтереси заявників, які можуть не мати достатніх знань або ресурсів для правильного заповнення всіх формальних документів, особливо в умовах складної бюрократичної системи. Зокрема, це стосується осіб похилого віку, людей з обмеженими можливостями, та інших вразливих категорій населення, які найбільше потребують підтримки з боку держави", - йдеться в документі.
Пропонований законопроєкт спрямований на усунення цієї проблеми шляхом встановлення пріоритету змісту заяви над її формальними ознаками. Якщо заява містить всю необхідну інформацію, визначену Пенсійним фондом України, і стосується призначення пенсії особі, документи якої вже знаходяться у пенсійній справі, вона не може бути підставою для відмови.
Завдання законопроєкту
Основною метою запропонованого законопроєкту є створення умов, за яких громадяни не будуть стикатися з відмовами у призначенні або перерахунку пенсії через невідповідність форми поданої заяви затвердженим стандартам.
Це дозволить:
- Спростити процедуру подання заяв для призначення або перерахунку пенсій;
- Забезпечити гарантовану можливість для громадян отримувати пенсійні виплати без затримок через формальні недоліки;
- Підвищити рівень правової захищеності та довіри громадян до пенсійної системи України;
- Забезпечити стабільність пенсійних виплат та ефективність функціонування державних органів соціального забезпечення.
Нагадаємо, станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому.