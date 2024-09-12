Відмовити в призначенні пенсії не зможуть: у Раді пропонують змінити закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону № 11524-1 .

Законопроєкт передбачає доповнення закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" нормою, яка визначає, що заява про призначення або перерахунку пенсії, подається у довільній формі з наявністю інформації передбаченої законом.

"Таким чином, основний акцент законопроєкту робиться на сутнісному змісті заяви, а не на її формальних аспектах, що дозволить уникнути відмов з незначних бюрократичних причин", - зазначає автор проєкт.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, на сьогоднішній день, формальні недоліки в оформленні заяв, зокрема їх невідповідність затвердженій формі, можуть призводити до відмови в призначенні пенсії або затримки у її нарахуванні.

"Цей підхід не враховує інтереси заявників, які можуть не мати достатніх знань або ресурсів для правильного заповнення всіх формальних документів, особливо в умовах складної бюрократичної системи. Зокрема, це стосується осіб похилого віку, людей з обмеженими можливостями, та інших вразливих категорій населення, які найбільше потребують підтримки з боку держави", - йдеться в документі.

Пропонований законопроєкт спрямований на усунення цієї проблеми шляхом встановлення пріоритету змісту заяви над її формальними ознаками. Якщо заява містить всю необхідну інформацію, визначену Пенсійним фондом України, і стосується призначення пенсії особі, документи якої вже знаходяться у пенсійній справі, вона не може бути підставою для відмови.

Завдання законопроєкту

Основною метою запропонованого законопроєкту є створення умов, за яких громадяни не будуть стикатися з відмовами у призначенні або перерахунку пенсії через невідповідність форми поданої заяви затвердженим стандартам.

Це дозволить: