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Відмовити в призначенні пенсії не зможуть: у Раді пропонують змінити закон

Україна, Четвер 12 вересня 2024 18:30
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Відмовити в призначенні пенсії не зможуть: у Раді пропонують змінити закон Фото: у Раді пропонують змінити закон щодо призначення пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній Раді зареєстрований проєкт закону щодо неможливості відмови пенсійного органу у призначенні пенсії на підставі невідповідності заяви затвердженій формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону №11524-1.

Законопроєкт передбачає доповнення закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" нормою, яка визначає, що заява про призначення або перерахунку пенсії, подається у довільній формі з наявністю інформації передбаченої законом.

"Таким чином, основний акцент законопроєкту робиться на сутнісному змісті заяви, а не на її формальних аспектах, що дозволить уникнути відмов з незначних бюрократичних причин", - зазначає автор проєкт.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, на сьогоднішній день, формальні недоліки в оформленні заяв, зокрема їх невідповідність затвердженій формі, можуть призводити до відмови в призначенні пенсії або затримки у її нарахуванні.

"Цей підхід не враховує інтереси заявників, які можуть не мати достатніх знань або ресурсів для правильного заповнення всіх формальних документів, особливо в умовах складної бюрократичної системи. Зокрема, це стосується осіб похилого віку, людей з обмеженими можливостями, та інших вразливих категорій населення, які найбільше потребують підтримки з боку держави", - йдеться в документі.

Пропонований законопроєкт спрямований на усунення цієї проблеми шляхом встановлення пріоритету змісту заяви над її формальними ознаками. Якщо заява містить всю необхідну інформацію, визначену Пенсійним фондом України, і стосується призначення пенсії особі, документи якої вже знаходяться у пенсійній справі, вона не може бути підставою для відмови.

Завдання законопроєкту

Основною метою запропонованого законопроєкту є створення умов, за яких громадяни не будуть стикатися з відмовами у призначенні або перерахунку пенсії через невідповідність форми поданої заяви затвердженим стандартам.

Це дозволить:

  • Спростити процедуру подання заяв для призначення або перерахунку пенсій;
  • Забезпечити гарантовану можливість для громадян отримувати пенсійні виплати без затримок через формальні недоліки;
  • Підвищити рівень правової захищеності та довіри громадян до пенсійної системи України;
  • Забезпечити стабільність пенсійних виплат та ефективність функціонування державних органів соціального забезпечення.

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому.

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