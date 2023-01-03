Відмовить Путіну? Китай поки не підтверджує візит Сі Цзіньпіна в Росію

Міністерство закордонних справ Китаю сьогодні, 3 січня, досить ухильно відповіли на запрошення президента РФ Володимира Путіна приїхати до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речниці МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу.

У відповідь на запитання, чи прийняв лідер Китаю Сі Цзіньпін запрошення Путіна, речниця заявила, що Китай і РФ як всебічні стратегічні партнери з координації, прихильні до побудови нового типу відносин з великими країнами, заснованих на взаємній повазі та взаємовигідній співпраці. "Сі Цзіньпін і Путін підтримували тісні контакти з китайсько-російських відносин, а також з основних міжнародних та регіональних питань і забезпечували стратегічне керівництво стратегічним партнерством та координацією. У новому році сторони зміцнюватимуть обміни на всіх рівнях і продовжуватимуть сприяти розвитку двосторонніх відносин", - зазначила Нін.