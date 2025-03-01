Відмовилися воювати. В Росії понад 100 солдатів влаштували бунт

За повідомленням ASTRA, понад 100 російських військовослужбовців 28 лютого силоміць посадили в автобуси і доставили з військової комендатури в Чебаркулі Челябінської області в Єкатеринбург. Там їх розмістили у наметовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцово.

Джерела каналу розповідають, що військові хотіли написати рапорт про відмову продовжувати службу і намагалися викликати на місце слідчих. Але їх спробували посадити в літак, щоб відправити до Ростова, а потім до України, але вони влаштували бунт.

На відео, яке є у ASTRA, чути крики та лайку, хтось пропонує "різати вени" і вимагає викликати швидку.

"Просто зараз нас хочуть відправити в Україну - на смерть. Ми просимо, щоби нас засудили, але ніхто не надає такої можливості. Ми просимо нас підтримати, ми не хочемо просто вмирати. У когось діти, у нас інваліди тут, усі поранені, хворі. Це свавілля", - заявили солдати на одному із відео.

28 лютого на запланований рейс військових посадити не змогли. Але 1 березня їх відправили до Ростова, а потім посадили в автобуси до Луганська.