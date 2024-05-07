Відмова УЗ продавати брухт через аукціони є нелогічною, - аналітик

Відмова державної компанії Укрзалізниця продавати брухт через аукціони "Прозорро" є нелогічною, адже вона забезпечує значну частку цієї сировини на ринку, і могла б допомогти розвитку української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика GMK Center Андрія Глущенка

"Насправді я вважаю, що це є проблемою зовсім нелогічною, чому Укрзалізниця не хоче цей металобрухт продавати. Це досить суттєва кількість для українського ринку. З цього металобрухту українські підприємства вже могли б виготовляти сталь, яка пішла б на потреби української економіки, в тому числі - військово-промислового комплексу", - наголосив експерт.

Він також висловив припущення, що, можливо, компанія збирається реалізувати свою сировину в обхід державних аукціонів.

"Можливо, УЗ розраховує якось продати на експорт цей металобрухт. Бо колись такі розмови були неофіційні", - сказав він.

Нагадаємо, залізничний оператор припинив реалізацію брухту ще у вересні 2023-го. До цього, у 2022 році, УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів на український ринок.

Продажі припинилися відразу після того, як Кабмін заборонив УЗ продавати брухт в обхід системи Prozorro, вважаючи, що це створить корупційні ризики.

За оцінками учасників ринку, на складах підприємств УЗ зараз наявні до 120-150 тис. тонн металобрухту. На поточний момент вартість цього обсягу металобрухту може складати 0,9-1,2 млрд грн, які недоотримує УЗ.