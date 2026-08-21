Відмітка про перетин кордону та "Резерв+" для жінок: що у ДПСУ кажуть про правила виїзду до ЄС

Головне: Атаки на пункти пропуску : За дві доби Росія завдала ударів по різних пунктах пропуску на Одещині, КПП "Табаки" призупинив роботу через руйнування інфраструктури.

: За дві доби Росія завдала ударів по різних пунктах пропуску на Одещині, КПП "Табаки" призупинив роботу через руйнування інфраструктури. Штамп про перетин кордону : Відмітку в паспорт українцям ставлять лише за особистою вимогою. Якщо штамп не поставили, довідку можна оформити через офіційний запит до ДПСУ.

: Відмітку в паспорт українцям ставлять лише за особистою вимогою. Якщо штамп не поставили, довідку можна оформити через офіційний запит до ДПСУ. Правила для жінок та "Резерв+" : Українські прикордонники не перевіряють військово-облікові документи чи додаток "Резерв+" у жінок при виїзді з країни.

: Українські прикордонники не перевіряють військово-облікові документи чи додаток "Резерв+" у жінок при виїзді з країни. Виїзд чоловіків за кордон : ДПСУ не отримує запитів від іноземних органів щодо верифікації військового обов'язку громадян, оскільки не веде такий облік.

: ДПСУ не отримує запитів від іноземних органів щодо верифікації військового обов'язку громадян, оскільки не веде такий облік. Пасажиропотік: Залишається стабільно високим (на вихідних – не менше 150 тисяч на добу). До 1 вересня очікується зростання кількості осіб на в'їзд в Україну.

– Вчора після масованого обстрілу президент повідомив про атаку на пункт пропуску на кордоні з Молдовою. А вже цієї ночі росіяни атакували пункт пропуску "Табаки". Це один і той самий пункт пропуску? Яка там зараз ситуація?

– Ні, про різні. Вчорашня ніч стосувалася Ренійського району, коли ворог атакував цю територію в цілому. Кілька ударних засобів були спрямовані у бік прикордонної інфраструктури.

На щастя, за вчорашню ніч ворог не влучив в самі будівлі чи інфраструктуру пункту пропуску, а поцілили поряд, у безпосередній близькості. Тому той напрямок продовжує функціонувати, забезпечувати пропускні операції. Хоча, на жаль, були влучання в автівки, які знаходилися біля пункту пропуску, йдеться про вантажівки.

Цієї ночі, вже під час атаки на Болградський та Ізмаїльський райони, влучання ударних дронів ворога прийшли саме по пункту пропуску "Табаки". Пошкоджені інфраструктура цієї будівлі та різні конструкції, які дозволяли контролюючим службам повноцінно забезпечувати пропускні операції.

На щастя, вдалося уникнути жертв серед людей, бо, розуміючи загрозу, яка йшла в тому районі, пропускні операції в пункті пропуску призупинялися. Загиблих серед людей, які могли перетинати кордон у цей час, і серед персоналу контролюючих служб, зокрема прикордонного підрозділу, немає.

– Посольство України в Німеччині рекомендує українцям під час виїзду з України обов'язково отримувати в паспорті штамп або іншу відмітку про перетин кордону через нові правила ЄС щодо тимчасового захисту. Чи можуть виникати випадки, коли штамп не проставляють? Що робити, якщо його немає?

– Законодавство України вже багато років передбачає, що відмітка в паспорті громадянина України на кордоні не проставляється. Вона проставляється тільки на вимогу людини.

Тобто якщо людина цього не заявить інспектору прикордонної служби, відповідно, відмітки в паспортному документі не буде. Якщо ж людина скаже, що їй потрібна відмітка, то вона буде обов'язково проставлена в паспортний документ.

Якщо ж хтось не поставив відмітку в паспортному документі, то єдиний шлях отримати інформацію про перетин кордону – звертатися до адміністрації Державної прикордонної служби за встановленою формою.

Вона відображена в нас на сайті. Направивши таке звернення, людині надається інформація у вигляді довідки про перетинний кордон України із зазначенням дати, місця і напрямку в'їзду чи виїзду.

Фото: Андрій Демченко (колаж РБК-Україна)

– З огляду на заяви Єврокомісії про необхідність підтвердження виконання військового обов'язку і для жінок, які претендують на тимчасовий захист у ЄС, чи змінився алгоритм перевірки документів для жінок із медичною або фармацевтичною освітою під час виїзду з України?

– Обмеження на виїзд з України під час дії воєнного стану стосуються виключно чоловіків – громадян України, ну і окремих, скажімо так, категорій.

Тому сказати, що якісь зміни в правилах перетину кордону для жінок встановлені на час дії воєнного стану, – ні.

В той же час прикордонники мають доступ до системи "Оберіг". Це система, яка відображає облік військовозобов'язаних і так далі. І, звісно, перевірка за цією системою під час перетину кордону громадянами здійснюється.

– Швейцарія слідом за ЄС адаптувала правила та обмежує надання захисту для військовозобов'язаних українців, резервістів і призовників. Чи отримує ДПСУ звернення або запити від швейцарських органів чи країн ЄС щодо верифікації виконання громадянами своїх військових обов'язків в Україні?

– Державна прикордонна служба не веде облік військовозобов'язаних і дотримання громадянами свого військового обов'язку або обставин, пов'язаних із мобілізацією чи військовим обліком.

Цим займаються Міністерство оборони, Збройні сили України, відповідні структури.

Тому такого звернення до ДПСУ від різних, будь-яких країн не може бути.

–​​​​​​​ У деяких країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту від українок почали вимагати дані з додатка "Резерв+". Чи перевіряють українські прикордонники цей додаток або інші військово-облікові документи у жінок, зокрема окремих категорій, під час виїзду з України?

– Ні, не перевіряються.

Тобто для кожної категорії громадян чітко визначені правила перетину кордону і які документи можуть перевіряти інспектори прикордонної служби.

Власне, обмеження на виїзд за межі України для жінок або якісь особливості щодо перевірки окремих документів цього законодавством не встановлено. Тому прикордонники це і не перевіряють.

Фото: Андрій Демченко (колаж РБК-Україна)

– Яка наразі ситуація з перетином кордону? Пасажиропотік залишається стабільним, високим?

– Стабільно високий.

У вихідні він не зменшується, вже протягом довгого часу це не менше 150 тисяч перетинів кордону, а у будні дні – це не менше 130 тисяч перетинів кордону.

В окремі дні, особливо це стосується, наприклад, вівторка, середи, четверга, п'ятниці, йде невеличка перевага на виїзд.

В той же час, особливо неділя та понеділок і періодично субота – це така суттєва перевага на в'їзд в Україну.

Тобто все ж таки динаміка переважатиме в цьому місяці на в'їзд в Україну.

Особливо ми очікуємо, що збільшення пасажиропотоку на в'їзд відбудеться, можливо, вже і на наступному тижні, а тим паче ближче до 1 вересня, коли основна категорія тих, хто перетинає кордон, – це, зокрема, мами з дітьми, які почнуть повертатися для того, щоб встигнути на новий навчальний рік.