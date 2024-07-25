Відлуння Євро-2024. УЄФА виписав штрафи низці збірних за підсумками турніру
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував сім національних федерацій через витівки вболівальників під час чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Австрія, Албанія, Румунія, Сербія, Словенія, Угорщина та Хорватія покарані за неналежну поведінку фанатів. УЄФА виписала штрафи за "расистську та дискримінаційну поведінку вболівальників".
Найбільший штраф отримала Хорватія – 50 тисяч євро. Далі розташувалася Румунія (40 тисяч), а Албанія, Сербія, Словенія і Угорщина заплатять по 30 тисяч у євровалюті. Найменший штраф отримала Австрія (20 тисяч).
Додатково кожна з футбольних федерація отримала заборону на продаж квитків уболівальникам. Обмеження стосується наступного виїзного поєдинку під егідою УЄФА. Щоправда, для Австрії, Албанії, Словенії та Угорщини обмеження стало умовним, а випробувальний термін склав 2 роки.
Тріумф Іспанії на Євро-2024
"Фурія Роха" здолала збірну Англії у фіналі (2:1). Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.
Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, випередивши збірну Німеччини (3 титули).
На груповому етапі Євро-2024 "Фурія Роха" стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. Натомість в плей-офф іспанці розгромили збірну Грузії (4:1), дотиснули німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).
До слова, раніше склали список рекордів Ямала на Євро-2024.
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