Відлуння Євро-2024. УЄФА виписав штрафи низці збірних за підсумками турніру

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував сім національних федерацій через витівки вболівальників під час чемпіонату Європи 2024 року в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Австрія, Албанія, Румунія, Сербія, Словенія, Угорщина та Хорватія покарані за неналежну поведінку фанатів. УЄФА виписала штрафи за "расистську та дискримінаційну поведінку вболівальників".

Найбільший штраф отримала Хорватія – 50 тисяч євро. Далі розташувалася Румунія (40 тисяч), а Албанія, Сербія, Словенія і Угорщина заплатять по 30 тисяч у євровалюті. Найменший штраф отримала Австрія (20 тисяч).

Додатково кожна з футбольних федерація отримала заборону на продаж квитків уболівальникам. Обмеження стосується наступного виїзного поєдинку під егідою УЄФА. Щоправда, для Австрії, Албанії, Словенії та Угорщини обмеження стало умовним, а випробувальний термін склав 2 роки.

Тріумф Іспанії на Євро-2024

"Фурія Роха" здолала збірну Англії у фіналі (2:1). Голами в складі команди Луїса де ла Фуенте відзначилися Вільямс і Оярсабаль.

Іспанські футболісти вчетверте в історії тріумфували на чемпіонаті Європи. Попередні успіхи піренейців трапилися в 1964, 2008 і 2012 рр. Збірна Іспанії вийшла в одноосібні лідери за кількістю трофеїв, випередивши збірну Німеччини (3 титули).

На груповому етапі Євро-2024 "Фурія Роха" стала єдиною командою з трьома перемогами в трьох турах. Натомість в плей-офф іспанці розгромили збірну Грузії (4:1), дотиснули німців у додатковий час (2:1), здобули вольову перемогу над Францією (2:1).