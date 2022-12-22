Відкриття Центру для дітей та сімей «Домашнє тепло» – успішний приклад синергії влади, громади і благодійників

У Нижньому Бистрому на Закарпатті завершили ремонт будівлі Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Домашнє тепло». Ця подія стала безпрецедентним прикладом співпраці громади та благодійників, завдяки яким діти з соціально незахищених та малозабезпечених родин отримали нову, світлу й простору домівку, де створено комфортні умови для цілодобового перебування.

Зараз у Центрі «Домашнє тепло» проживають 19 дітей, загалом він зможе прийняти щонайменше 40 вихованців. Однак ще рік тому взагалі йшлося про можливе закриття інституції, проте меценати вирішили врятувати заклад для дітей.

Центр унікальний тим, що його співфінансують у рівних частках Горінчівська громада та Благодійний фонд «Майбутнє – дітям», і такий досвід є наразі єдиним у Закарпатті. Мирослав Білецький, перший заступник голови Закарпатської ОВА, підкреслив при відкритті Центру, що це – яскравий зразок взаємодії влади, громади і волонтерів: «Ця співпраця показала чудовий результат. Керівництво громади взяло на себе всю документальну та дозвільну частину, благодійники – побутову. Тут зробили ремонт, закупили нові меблі, обладнання на іграшки. Дітки знайдуть тут домашній затишок, тепло і любов. Такі проєкти надихають, вселяють віру у добро і небайдужість. Переконаний, що з часом таких Центрів в області буде більше».

Новим приміщенням було обрано будівлю колишнього адмінкорпусу Теребле-Ріцької ГЕС, яку у 2018 році на баланс громади передало ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Ще тоді за кошти підприємства до моменту передачі майна встановили нову покрівлю, вікна, здійснили частковий ремонт всередині будівлі, облаштували приміщення під харчоблок та їдальню.

Але лишалось ще багато роботи до того, щоб там могли жити діти. Команда Благодійного фонду «Майбутнє – дітям» залучила меценатські кошти й завершила ремонт: упродовж короткого часу, буквально за кілька місяців, у будівлі облаштували 9 спальних кімнат для дітей. Тут же, на другому поверсі будівлі, відремонтовані санвузли та велика ігрова кімната, в якій багато іграшок для дітей, розвивальні настільні ігри тощо.

«Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Домашнє тепло» – це результат спільного бачення та злагодженої роботи великої кількості однодумців, починаючи від Закарпатської обласної військової адміністрації, керівництва Хустського району, всієї Горінчівської громади – й завершуючи великою кількістю волонтерських організацій, небайдужих громадян, підприємців, які доклали величезних зусиль для того, щоб діти жили в комфорті», – відзначив голова наглядової ради Благодійного фонду «Майбутнє – дітям» Олег Ігнатко.

До облаштування ігрової кімнати долучилася Група компаній Tolk. Громадська організація «Хата не скраю» відремонтувала в будівлі ванну кімнату. Ще одна потужна команда підтримки – ГО «Волонтери Закарпаття», вони забезпечили заклад окремими меблями, матрацами, білизною, побутовими електроприладами тощо.

Уже зараз Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Домашнє тепло» став рідною домівкою для 19 дітей, а загалом зможе прийняти щонайменше 40 вихованців. Голова Горінчівської громади Михайло Калинич зазначив: «Така синергія, як на мене, повинна бути масштабована, а створення Центру може слугувати дорожньою картою для численних громад нашого краю та й України загалом на шляху вирішення питань дітей із соціально незахищених родин».

Для довідки:

Благодійний фонд «Майбутнє – дітям» до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги із сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській Гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги майже 500 дітям та дорослим. З початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду «Майбутнє – дітям» – це команда активістів, яка започаткувала та реалізує проєкт громадської організації «Розвиток IT освіти», що підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.