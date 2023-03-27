Відкриття портів для зернового та металургійного експорту дасть 600 млн доларів надходжень щомісяця, - експерт

Наразі металургійна галузь перебуває у стані кризи через війну та втрату підприємств. Однак металурги готові швидко відновити виробництво і наростити обсяги експорту - у випадку, якщо морські порти будуть розблоковані для експорту металургії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комерційного директора "Метінвесту" Дмитра Ніколаєнка у колонці для Forbes .

"Металургійна галузь має потенціал для швидкого відновлення у випадку, якщо на додаток до діючого експортного зернового коридору вдасться відкрити порти для експорту товарів ГМК. Це посилить економічну міцність держави, оскільки забезпечить надходження близько $600 млн експортного виторгу в місяць і дозволить зберегти сотні тисяч робочих місць", - зауважив Ніколаєнко.

За його словами, фактично підприємства галузі зараз працюють на межі рентабельності заради збереження потужностей та робочих місць.

Однією з головних причин падіння виробництва стали проблеми зі збутом продукції через блокування морського експорту, бо до початку повномасштабної війни близько 80% українського металу виробники постачали за кордон.

"Звісно, металурги шукають альтернативні шляхи для постачання своєї продукції за кордон і використовують можливості залізниці та річкових портів. Проте через значне збільшення залізничного тарифу (до 140% - для руди, вугілля та коксу і до 70% - для чорних металів) та додаткові витрати на доставку продукції до портів ЄС вартість логістики зросла в 4-6 разів", - вказує Ніколаєнко.

Він акцентує: у 2021 році на ГМК припадало 33% загального експорту України на суму $22 млрд. При цьому внесок галузі у ВВП сягав 10%.

Відповідно, зазначене скорочення металургійного виробництва й експорту призводить до суттєвих втрат - ВВП країни у 2022 році обвалився майже на третину. Але якщо морські порти буде розблоковано, галузь зможе повернутися до довоєнних показників.

"Тому група "Метінвест" від імені всієї галузі закликає представників влади, дипломатів і міжнародних партнерів України докласти максимум зусиль для того, щоб відкрити море для української сталі, яка для всього світу вже стала символом української боротьби й незламності", - резюмував Ніколаєнко.

Нагадаємо, раніше представники бізнесу звернулися до ООН та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні.