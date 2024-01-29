Відкриття портів стало ключовим здобутком України у другій половині 2023 року, - Снайдер

"Один з ключів до припинення війни - це обмеження фінансового ресурсу країни-агресора, який формується значною мірою за рахунок морського експорту. Це поле діяльності для Офісу Президента та вітчизняних дипломатів, аби посилювати санкційний тиск та впроваджувати більш ефективний контроль за вже ініційованими обмеженнями щодо РФ,", - вказує видання.

Водночас важливою складовою для нарощування вантажопотоків з українських портів є міжнародна коаліція з розмінування Чорного моря.

Крім власне безпекової складової, важливим фактором є участь країн-партнерів - Болгарії, Румунії та Туреччини: ці країни поступово приходять до розуміння, що безпечне цивільне судноплавство є базовим принципом і забезпечити його можна тільки спільними зусиллями, пише ЦТС.

"Росія залежить від експорту морем не менше, а подекуди і значно більше, ніж Україна. Тому нарощування військових спроможностей на морі Україною має бути достатнім стримуючим фактором для зменшення градусу агресії з боку рф щодо портів та судноплавних шляхів. Маємо надію, що ЗСУ, ВМС України та країни-партнери знайдуть достатні ресурси і засоби для захисту торгових комунікацій і ефективної протидії країні-агресору", - пише видання.

Як відомо, до українських морських портів у грудні 2023 року зайшли судна сукупним дедвейтом 8,8 млн т, що на 92% більше, ніж було у листопаді (для порівняння динаміки: листопадові 4,5 млн т були на 73% більші, ніж показники жовтня).

Таким чином, морський експорт показує рекордне зростання. Але ставки фрахту Своєю чергою, перша віце-прем’єр-міністр - міністер економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2024 році очікується запуск морського страхування з боку держави, завдяки якому ставки значно знизяться.