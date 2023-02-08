Відкриття портів для експорту українських товарів допоможе поновити наш ВВП, - експерт

Відкриття морських портів для експорту української продукції дасть потужний поштовх для відновлення ВВП, який минулого року просів на 30%, а також принесено до бюджету сотні мільярдів гривень.

"Від відкриття портів ми побачимо просто прямий ефект. Підприємства ГМК заплатили за останній довоєнний рік понад 100 мільярдів гривень податків. Але якщо взяти те, що платять наші суміжні галузі - сума буде в рази більша. Адже відкриття можливості постачання через порти - не тільки надходження валютної виручки в країну на 8 мільярдів доларів на рік. Це багатомільярдні надходження до бюджету, це збереження робочих місць - і не тільки у нас, а в УЗ, у портах, на підприємствах наших постачальників та суміжників тощо. "Про сотні тисяч робочих місць і про десятки мільярдів, якщо не про сотні мільярдів надходжень до бюджету! Тільки це, мені здається, що тільки ця подія зможе цього року призвести до відновлення нашого ВВП", - пояснив Каленков.

За його словами, для розблокування портів має бути використана така сама практика, що була відпрацьована на "зерновому коридорі". Адже не лише аграрна сировина, а й інші товари з України є цивільними вантажами.

"Головне зараз - щоб наші партнери взялися поширити "зернову" схему і на інші цивільні вантажі, які може перевозити Україна. Адже це не вантажі подвійного призначення, а цивільні вантажі. Ми всі пам'ятаємо, коли Росія повідомила, що виходить із зернової угоди. Тоді Туреччина заявила: немає проблем, ми здатні самі забезпечити безпеку проходження судів, я думаю, це можливо зробити і зараз, і тут, звичайно, головна роль у країни, яка одночасно і член НАТО, і наш партнер, і країна, яка має найбільший потенціал військовий у Чорному морі - Туреччині, яка може це гарантувати", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши в нього можливість відвантаження сталі.

Своєю чергою президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.