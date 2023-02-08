Открытие портов для экспорта украинских товаров поможет восстановить наш ВВП, - эксперт

Открытие морских портов для экспорта украинской продукции даст мощный толчок для восстановления ВВП, который в прошлом году просел на 30%, а также принесен в бюджет сотни миллиардов гривен.

"От открытия портов мы увидим просто прямой эффект. Предприятия ГМК заплатили за последний довоенный год больше 100 миллиардов гривен налогов. Но если взять то, что платят наши смежные отрасли - сумма будет в разы больше. Ведь открытие возможности поставок через порты - это не только поступление валютной выручки в страну на 8 миллиардов долларов в год. Это многомиллиардные поступления в бюджет, это сохранение рабочих мест - и не только у нас, а в УЗ, в портах, на предприятиях наших поставщиков и смежников, и т.д. Речь идет о сотнях тысяч рабочих мест и о десятках миллиардов, если не о сотнях миллиардов поступлений в бюджет! Только это, мне кажется, что только это событие сможет в этом году привести к началу восстановлению нашего ВВП", - пояснил Каленков.

По его словам, для разблокирования портов должна быть использована такая же практика, что была отработана на "зерновом коридоре". Ведь не только аграрное сырье, но и другие товары из Украины являются гражданскими грузами.

"Главное сейчас - чтобы наши партнеры взялись распространить "зерновую" схему и на другие гражданские грузы, которые может перевозить Украина. Ведь это не грузы двойного назначения, а гражданские грузы. Мы все помним, когда Россия сообщила, что выходит из зерновой сделки. Тогда Турция заявила: нет проблем, мы способны сами обеспечить безопасность прохождения судов. Я думаю, это возможно сделать и сейчас. И здесь, конечно, главная роль у страны, которая одновременно и член НАТО, и наш партнер, и страна, которая имеет наибольший потенциал военный в Черном море - Турции, которая может это гарантировать", - резюмировал Каленков.

Напомним, ранее первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.