Відкриття портів для експорту металопродукції дасть можливість стабілізувати економіку, - Орінчак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Національної асоціації добувної промисловості України Оксану Орінчак.

"Відкриті порти - валютна виручка, яка надходить до країни. А валютні надходження - це можливість купувати зброю, і забезпечити соціальні виплати, і одягати наших бійців. Тому відкриття портів необхідне для того, щоб почати стабілізувати та відновлювати нашу економіку", - підкреслила Орінчак.

Вона зауважила: наразі ситуація в добувній промисловості критична, і вона значно погіршилась після атак русні на енергетичні об'єкти України. Наразі більшість підприємств галузі не працює, тож влада має зробити все можливе, щоб не допустити подальшого погіршення.

"В добувній промисловості України працює близько 2 тис. компаній. Ще недавно 50% від цієї кількості не працювало. А зараз ця кількість сягнула 80% - працюють лише маленькі, локальні виробництва", - розповіла Орінчак.

Нагадаємо, раніше залізорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції.

Як сказано у зверненні, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.