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Открытие портов для экспорта металлопродукции позволит стабилизировать экономику, - Оринчак

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Среда 12 октября 2022 18:09
Открытие портов для экспорта металлопродукции позволит стабилизировать экономику, - Оринчак Фото: открытие портов для экспорта металлопродукции позволит стабилизировать экономику (пьл сутеук)
Автор: Сергей Новиков

Открытие портов для экспорта украинской металлопродукции даст Украине валютную выручку. Валюта, в свою очередь, позволит стабилизировать состояние экономики и начать процесс восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Оксану Оринчак.

"Открытые порты - валютная выручка, которая поступает в страну. А валютные поступления - возможность покупать оружие, обеспечить социальные выплаты, и одевать наших бойцов. Поэтому открытие портов необходимо для того, чтобы начать стабилизировать и восстанавливать нашу экономику", - подчеркнула Оринчак. .

Она отметила: сейчас ситуация в добывающей промышленности критическая, и она значительно ухудшилась после атак русских на энергетические объекты Украины. Сейчас большинство предприятий отрасли не работает, поэтому власти должны сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения.

"В добывающей промышленности Украины работает около 2 тыс. компаний. Еще недавно 50% от этого количества не работало. А сейчас это количество достигло 80% - работают только маленькие, локальные производства", - рассказала Оринчак.

Напомним, ранее железорудные комбинаты Украины призвали президента Владимира Зеленского посодействовать в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в обращении, возобновление экспорта принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов.

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