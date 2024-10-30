Відкриття аеропортів України під час війни: презентовано дорожню карту

За даними пресслужби, захід зібрав близько ста представників авіагалузі - профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що відкриття повітряного простору "це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами".

"Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко", - сказав він.

Економічний радник посольства США в Україні Мері Елізабет Медден відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів Америки забезпечити експертну та технічну допомогу.

План України

Під час конференції заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державної авіаційною службою, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак.

Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський та генеральний директор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська.

Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації – начальником авіації.

До експертного обговорення долучились також Польське агентство аеронавігаційних послуг, авіакомпанії AirBaltic, Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, SkyUp Airlines, Skyline Express, SprintAir, Supernova Airlines, Turkish Airlines, Wizz Air, компанії AerCap, Boeing, Marsh McLennan, Deloitte Ukraine та інші.