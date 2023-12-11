На відкритому повітрі і з перервами. Українцям нагадали про правила використання генераторів

З приходом холодів збільшується ймовірність російських атак по українській енергоінфраструктурі. Тому громадяни можуть почати користуватися генераторами, однак при цьому важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"З настанням холодів ворог намагатиметься завдати ударів по нашій енергосистемі та залишити українців без електрики та тепла", - йдеться у повідомленні.

У МВС вирішили нагадати базові правила, щоб зробити зиму українців безпечною.

Як правильно користуватися генератором

Користуватися генератором необхідно лише на відкритому повітрі;

Тримайте пристрій сухим;

Робіть перерви у роботі генератора;

Купуйте тільки сертифіковану продукцію та дотримуйтесь інструкцій;

Обмежте доступ стороннім особам та тваринам;

Заборонено обʼєднувати генератори у ланцюг;

Пальне варто зберігати окремо від генератора.

Російські обстріли української енергетики

Нещодавно Міноборони Британії заявило, що Росія, ймовірно, перейшла до більш масштабної кампанії, спрямованої проти енергетики України.

Також після нічної атаки в Києві було знеструмлено споживачів. За попередніми даними, після обстрілу без світла було 120 споживачів.



