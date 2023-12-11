На відкритому повітрі і з перервами. Українцям нагадали про правила використання генераторів
З приходом холодів збільшується ймовірність російських атак по українській енергоінфраструктурі. Тому громадяни можуть почати користуватися генераторами, однак при цьому важливо дотримуватися правил безпечної експлуатації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
"З настанням холодів ворог намагатиметься завдати ударів по нашій енергосистемі та залишити українців без електрики та тепла", - йдеться у повідомленні.
У МВС вирішили нагадати базові правила, щоб зробити зиму українців безпечною.
Як правильно користуватися генератором
- Користуватися генератором необхідно лише на відкритому повітрі;
- Тримайте пристрій сухим;
- Робіть перерви у роботі генератора;
- Купуйте тільки сертифіковану продукцію та дотримуйтесь інструкцій;
- Обмежте доступ стороннім особам та тваринам;
- Заборонено обʼєднувати генератори у ланцюг;
- Пальне варто зберігати окремо від генератора.
Російські обстріли української енергетики
Нещодавно Міноборони Британії заявило, що Росія, ймовірно, перейшла до більш масштабної кампанії, спрямованої проти енергетики України.
Також після нічної атаки в Києві було знеструмлено споживачів. За попередніми даними, після обстрілу без світла було 120 споживачів.
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