Відкритий банкінг запрацює вже з серпня: що це означає для українців

Нове положення НБУ про відкритий банкінг визначає єдині вимоги до обміну даними між банками та третіми сторонами. Це відкриває шлях до впровадження нових цифрових сервісів на фінансовому ринку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову НБУ.
Відкритий банкінг передбачає можливість для клієнтів надавати доступ до своїх банківських рахунків стороннім постачальникам послуг. Йдеться про застосунки, які можуть проводити платежі або показувати рахунки з різних банків в одному інтерфейсі.
Згідно з Положенням, банки будуть зобов’язані надавати такі сервіси через API (інтерфейс програмування застосунків), які відповідатимуть єдиному технічному стандарту.
Завдяки новим правилам, українські користувачі зможуть легше підключати фінтех-сервіси до своїх рахунків, порівнювати банківські продукти, робити перекази без входу в інтернет-банкінг тощо.
Для бізнесу це створює нові можливості в розробці фінансових додатків. А для банків - виклик в умовах зростаючої конкуренції.
Постанова набирає чинності з 1 серпня 2025 року. Протягом 18 місяців НБУ має затвердити технічну специфікацію API, після чого банки поступово почнуть її реалізовувати.
До 2027 року очікується повноцінне функціонування відкритого банкінгу в Україні.
Нагадаємо, у законі України "Про платіжні послуги" передбачено, що з 1 серпня 2025 року всі банки мають відкрити свої API.
З 1 грудня 2024 року запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України - СЕП-4.1. Вона має функціональність миттєвих платежів.
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