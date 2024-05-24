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Відключення світла в Україні: чому вводять графіки за поганої погоди

Фото: без сонця в Україні запроваджуються графіки відключень (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Погодні умови впливають на графіки відключення електроенергії в Україні, оскільки при похмурій погоді ризики відключення електроенергії збільшуються.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Вплив погоди на енергетику був завжди. Прямо зараз через суттєвий дефіцит його стали реально відчувати і споживачі", - сказав Харченко.

За його словами, зараз, після руйнувань об'єктів тепло- та гідрогенерації (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС), які раніше виконували головну роль у балансуванні системи, їхня частка знизилася з 30% до 5%. Головним джерелом енергії для балансування залишилася сонячна генерація.

За похмурої погоди обсяг сонячної генерації знижується. І якщо для покриття дефіциту не вистачає імпорту та аварійної допомоги, то доводиться проводити відключення споживачів, зазначив експерт.

"Зниження рівня води обмежує можливість використання гідроелектростанцій, а зменшення кількості сонячного годинника або хмарна погода суттєво знижує генерацію сонячних електростанцій. У ситуації, коли теплова генерація в системі майже відсутня, плюс є жорсткий дефіцит маневрових потужностей, в принципі це безпосередньо впливає на збільшення обмежень для споживачів", - пояснив Харченко.

Нагадаємо, цієї весни Росія завдала кількох ударів по електростанціях України. Було зруйновано майже всі теплові електростанції, а також постраждала гідрогенерація. За цих умов в Україні запровадили ліміти на електроенергію. Відключають промисловість та населення. Проте "Укренерго" кілька разів скасовувало обмеження на денні години через сонячну погоду.

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Відключеня світла