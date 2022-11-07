Відключення світла у Києві: як дізнатися актуальний графік

Графік відключення світла у Києві

Переглянути оновлені графіки вимкнень можна на сайті YASNO. Щоб дізнатися, коли вдома може бути відсутнє електропостачання, потрібно вказати назву вулиці, номер будинку і тоді ви дізнаєтесь вашу групу і час можливої відсутності світла у разі введення стабілізаційних відключень.

Якщо за вашою адресою час не визначається - з високою ймовірністю відключення у вашому будинку не відбуватиметься.

Наявність вашої адреси у графіку не гарантує 100% відключення. Вимкнення може не статися, якщо в цьому немає потреби. Однак, при необхідності та відповідній команді від НЕК "Укренерго", відключення має бути здійснене саме у зазначені інтервали часу. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше чотирьох годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми енергопостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Враховуючи велику кількість факторів, зазначені інтервали графіка в окремих випадках можуть бути трохи зрушені (+/- 40 хвилин). Графік відключень формується оператором системи розподілу відповідно до потреб команд НЕК "Укренерго". Поданий графік надано ДТЕК Київські електромережі.

Чому графік не працює?

Іноді через перевантаження вводять екстрені відключення, у разі графіки не працюють. Також через інтеграцію житлової забудови з об'єктами критичної інфраструктури в деяких будинках у години вимкнення електроенергія не вимикається.

Чому відключають світло?

10 жовтня Росія завдала масового ракетного удару по містах України. Через обстріл було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Для стабілізації в "Укренерго" запровадили графіки відключення світла. Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як мережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

У Києві можуть скасувати віялові відключення електроенергії протягом двох тижнів, якщо росіяни не вдаватимуться до нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Відключення продовжуватимуться, доки не будуть відремонтовані лінії та енергетична інфраструктура для того, щоб передавати електроенергію до Києва з інших регіонів України, або не будуть додані генеруючі потужності.