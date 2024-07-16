Відключення світла будуть звичайним явищем для України, – The Economist

"Залишилося надто мало часу і надто мало мільярдів доларів, необхідних для встановлення кількох сотень малих електростанцій, відновлення розбомблених станцій або будівництва ВЕС та СЕС. Постійні відключення електроенергії будуть звичайним явищем", - йдеться у виданні.



Зазначається, що українці вже навчилися пристосовуватися до дефіциту електроенергії.

Зокрема, малий бізнес придбав дизельні генератори, а середні підприємці почали інвестувати у газові турбіни і навіть можуть продавати надлишок електроенергії в енергосистему.



"Люди купують акумуляторні батареї, які вони можуть заряджати і використовувати вдома для Wi-Fi з'єднання та USB-ламп. Але все це буде піддано суворій перевірці", - наголосили у статті.



Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила понад 9 ГВт потужностей.