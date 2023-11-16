UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відірвана від реальності, - Ізраїль відреагував на резолюцію Радбезу ООН щодо Гази

Фото: постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ізраїль вважає прийняту Радою безпеки ООН резолюцію щодо введення "гуманітарних пауз" в Секторі Гази відірваною від реальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.

Постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан сказав, що Єрусалим докладає максимум зусиль для того, щоб покращити гуманітарну ситуацію в Газі, а ООН досі не спромоглася засудити напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.  

"Радбез щойно ухвалив резолюцію, яка, на жаль, відірвана від реальності на місцях. Резолюція зосереджена виключно на гуманітарній ситуації в Газі й не згадує про те, що призвело до цього моменту", - заявив Ердан.

Ситуація в Секторі Гази

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" проти терористів. 

За цей час солдатам Армії оборони Ізраїлю вдалося взяти під контроль Газу – найбільше місто у Секторі Газа. Також вони захопили урядові будівлі у місті, зокрема парламент

При цьому видання The Washington Post нещодавно повідомляло, що уряд Ізраїлю та ХАМАС близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНІзраїль