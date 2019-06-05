VIDEOZHARA 2019: что делать на фестивале видеокреатива и блогеров

Уже в четвертый раз главный фестиваль видеокреатива и блогеров VIDEOZHARA собирает самых популярных креаторов, звезд YouTube и Instagram, а также всех представителей поколения Z в одно время и в одном месте. С 8 по 9 июня на Арт-заводе «Платформа» инфлюенсеры нового поколения будут рассказывать о своей профессии, делиться опытом и своими секретами успеха. Те же, кто только начинает путь молодого креатора, смогут вдоволь оторваться на огромной территории фестиваля. Организаторы обещают для гостей 15 тематических зон и 11 сцен. А чтобы вы ничего не пропустили, мы составили большой гид, в котором рассказали, чем можно развлечься на фестивале.

Знакомьтесь с любимым блогером и запечатлите момент совместным селфи

Зона Stars&Fans — место встречи с кумирами для объятий и селфи. Здесь есть все для того, чтобы получить классные фото и миллионы лайков в придачу. Не упустите возможность сделать селфи с Катей Адушкиной, XO LIFE, «THIS IS ХОРОШО», Аней Тринчер, Владом Бумагой «А4», Eugene Sagaz, Halber, Алексеем Столяровым, Алёной Венум и ребятами из «Чоткого Пацы». Главное — не робеть!

Погрузитесь в мир киберспорта и косплея

На фестивале обустроят настоящий рай для гиков и любителей киберспорта. Именно здесь пройдут совместные матчи фанов с известными блогерами, турниры по CS:GO и DOTA 2 и даже больше — здесь у каждого будет возможность погрузиться в захватывающую виртуальную реальность, а также перевоплотиться в любимого героя из фильма или игры, чтобы побороться за победу в грандиозном конкурсе косплея.

Слушайте лайвы любимых музыкальных блогеров

Эпицентром событий на фестивале станет MASTERCARD Stage, где выступят Катя Адушкина, Аня Тринчер, XO LIFE, «Чоткий Паца», Eugene Sagaz, Halber, Влад Бумага, Diva Olivka, Мурафа, Magic 5, DSIDE BAND, ND Production, Евгений Бондаренко и другие. В течение двух дней здесь будут греметь выступления любимых артистов и блогеров, пройдут суперфинал национального фестиваля сценических талантов, розыгрыши призов, а также состоится вручение премии «Блогосфера» — награждение креаторов, которые ответственно подходят к созданию контента.

Познайте секреты актерского мастерства и получите роль в фильме

Зона Cinema ближе познакомит вас с главными героями украинского фильма «Давай танцуй» — Романом Чухманенко и Валентиной Войтенко. А еще вы можете ухватиться за уникальный шанс пройти настоящий кастинг от студии FILM.UA и стать частью нового фильма «Скажене весілля —2». Конечно же, не обойдется без мастер-классов, познания секретов актерского мастерства и выступления Андрея AJ на тему «Как сделать запоминающийся».

Займитесь кроссфитом

Впечатляющие баттлы атлетов, чудеса координации футбольных фристайлеров,

показательные выступления брейкдансеров из Battle school. Вызовы от популярных блогеров, вдохновляющие истории успеха, соревнования с друзьями, мастер-классы по скимбордингу, слеклайну и балансборду. Вы точно откроете новое в себе и впустите спорт в свою жизнь навсегда!

Окунитесь в мир экстрима

В зоне Drive все любители экстремальных впечатлений смогут насладиться дрифтом от команды NoMotors, посмотреть выступление профессиональных стантрайдеров и здесь же погонять на картах. Также блогеры Анна Запорожская, Янина Соколова и Аня Гресь поговорят о стереотипах женского вождения, а самый молодой мотоциклист Тима Ершов покажет, как нужно управлять байком в 6 лет.

Погрузитесь в тренды будущего

В Lifestyle-зоне вас будут ждать Аня Сулима, Настя Гонцул, Liza Nice, Pustovit, Руслан Кузнецов, Ила Салтовская, Рома Свичкаренко, TWINS, Jerry Heil, Аня Тринчер, Halber и много других. Они расскажут о последних трендах в сферах красоты и моды, поделятся лайфхаками о путешествиях, проведут фан-встречи, покажут бьюти-корнеры, расскажут о том, как сделать яркий мейкап, фестивальную укладку и мехенди.

Отдыхайте всей семьей

Если так вышло, что вы родители маленького креатора и хотите глубже понимать его мир, добро пожаловать в зону Kids&Family. Здесь юные кумиры и их родители расскажут о том, как они совмещают блогерство и реальную жизнь, отвечая на вопросы в формате фан-встречи. Помимо этого маленькие гости фестиваля смогут принять участие в зрелищных экспериментах в рамках «Реактив шоу» от «Экспериментаниума», научатся собирать кубик Рубика, создавать объемные изображения 3D-ручкой, рисовать цветным песком и устроят настоящее батутное безумие.

Узнайте, как из своего питомца сделать селебрити

В чем секрет идеального фото питомца в Instagram? Что нужно знать, путешествуя с животными? Советы кинологов профи, мастер-классы по уходу за домашними любимцами. Александр Педан и Евгений Белозеров пройдут испытание вместе со своими звездными питомцами. Трюковое шоу от профессиональных хендлеров, искусство ANIMAL-фотосессии и многое другое ищите в зоне Animal.

Смеясь, участвуйте в юмористической импровизации

Максимальная концентрация хороших шуток и искреннего смеха ожидается на open-air-сцене Humor. В программе не пропустите шоу пародий, стендапы, импровизации и интерактивы со зрителями, а также борьбу за Кубок смеха Videozhara.

Прокачайтесь на конференции по видеомаркетингу

Самые свежие тренды видео- и инфлюенс-маркетинга, новости платформ и успешные кейсы компаний — все это и даже больше поведают гуру YouTube, Google, AIR, специалисты из компаний-лидеров, а также блогеры и аналитики в рамках конференции «VIDEOZHARA для брендов».

Посети главный образовательный ивент для блогеров

В рамках AIR Academy bloggers event 2.0 медиакомпания AIR соберет вместе топовых блогеров, YouTube-практиков и медиаспециалистов, которые расскажут о своем опыте работы с социальными сетями, а также поделятся навыками монтажа, инсайтами работы в Instagram и секретами продвижения видео на YouTube.

Поучаствуйте в конференции для музыкантов

В рамках AIR Music Meetup будут раскрыты все актуальные тенденции музыкального мира, самые крутые и эффективные инструменты продвижения клипов и каналов музыкантов, а также особенности работы на YouTube в музыкальной сфере.

Купите пару сувениров на память

Выкройте час-другой, чтобы посетить VideozharaMarket — территорию, где каждый сможет приобрести себе что-нибудь на память: оригинальный блогерский или фестивальный мерч и фирменные сувениры.

VIDEOZHARA, 8-9 июня, Арт-завод «Платформа»