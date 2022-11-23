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Відділки поліції відкрито для українців як "пункти незламності", - Клименко

Фото: голова Національної поліції Ігор Клименко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У зв'язку з масовими відключеннями світла та тепла через російські атаки поліцейські дільниці в Україні працюватимуть як "пункти незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції .

За його словами, всі підрозділи Національної поліції України зараз працюють у повному обсязі, обладнані генераторами та готові приймати людей.

"Всі правоохоронні структури та рятувальники готувалися до такої ситуації. Люди повинні знати: правоохоронці поряд. Ми організували засоби зв'язку поліцейських по всій території країни. Громадяни, якщо відчуватимуть небезпеку, повинні звернутися до поліції", - зазначив Клименко.

За його словами, для українців відкрито понад 1200 відділків поліції.

"І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, у тому числі й обігріву, у відділках поліції в регіонах", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як знайти "пункти незламності", які масово розвертають по всій країні.

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