Віддав життя за Україну. У Києві попрощались із 28-річним бійцем з Нової Зеландії

У Києві попрощались із полеглим Героєм

Прощання із Домініком відбулося на Байковому кладовищі. Провести в останню путь бійця прийшли його побратими, небайдужі українці та представники Міжнародного Легіону ГУР МОУ. Домовину героя вкрили українськими та новозеландськими прапорами.

"Він був справжнім командиром, який міг завжди вислухати та підказати. Йому навіть заздрили старші командири за його вміння об'єднати своїх підлеглих. Домінік завжди ставив на перше місце свою сім'ю, завжди дбав про своїх братів та сестер, був для них прикладом та наставником. Він був найтурботливішим дядьком для своїх племінників", - розповіли на прощанні.

Прощання із Домініком Абеленом (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Біля домовини Домініка побратими виконали ритуальний танець "гака", який є обов'язковим атрибутом на похоронах у Новій Зеландії.

"Ми вдячні тобі за те, що ти боровся за наше життя, за життя усіх українців, за майбутнє України, за право України бути вільною", - заявили під час прощання.

Прощання із Домініком Абеленом (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Яким був Домінік Абелен

28-річний капрал Домінік Абелен служив у 2-му/1-му батальйоні Королівського новозеландського піхотного полку, який базувався в Бернемі. Коли почала війни в Україні Домінік вирішив поділитись своїм досвідом, який здобув за 9 років в армії. Відтак приєднався до лав Іноземного легіону, де отримав позивний "Толкієн". Своїм рідним він же сказав, що подався у мандри.

Спершу Домінік був інструктором, навчав бійців ЗСУ тактичної медицини та принципів освоєння сучасної зброї, зокрема, протитанкових керованих ракет NLAW.

Влітку 2022 року він відправився на фронт, щоб взяти безпосередню участь у боях. Коли став командиром групи, то завжди йшов першим, щоб не ризикувати життям побратимів. За відвагу його нагородили медаллю військової розвідки України.

ГУР нагородили Домініка медаллю (фото: stuff.co.nz)

"Вважаю своїм обов’язком допомогти українцям, адже правда на вашому боці", - так відповідав Домінік на питання, чому пішов воювати за Україну.

Знайомі Домініка розповідали, що він займався спортом, йогою, брав участь у марафонах, любив читати і подорожувати, хотів відкрити готель і мріяв мати багато дітей, навіть думав про всиновлення.

Домінік загинув 23 серпня 2022 року під час виконання складного бойового завдання під Вугледаром. Його тіло тільки зараз вдалося забрати. Героя похоронять на Батьківщині.

Домінік Абелен (фото: Facebook/NZ Defence Force)