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"Віддала життя за Україну". На фронті загинула 19-річна Юлія Бояновська

У вересні Юлії мало виповнитися 20 років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

12 серпня під час виконання бойового завдання у Луганській області загинула військовослужбовиця 3-ї окремої штурмової бригади 19-річна Юлія Бояновська.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Бібрської ТГ у Facebook.

Що відомо про полеглу військову

"У визвольних боях за Україну жертовно віддала своє життя й навіки стала до лав Небесного Воїнства наймолодша наша Героїня - військовослужбовиця в/ч А4638, старший стрілець-оператор 1 штурмового відділення 3 штурмового взводу 1 штурмової роти 1 штурмового батальйону солдат Бояновська Юлія Ігорівна, яка проходила військову службу за контрактом", - повідомили у громаді.

Відомо, що Юлія - уродженка села Кнісело Бібрської громади Львівщини. 2 вересня їй виповнилося б 20 років. Військова загинула біля населеного пункту Греківка Сватівського району Луганської області 12 серпня 2024 року.

"У скорботі залишилися мама, тато, 17-річний брат Олег. Бібрська громада висловлює щирі співчуття родині, колегам, односельцям та бойовим побратимам", - написали у громаді.

Юлія Бояновська (фото: Facebook/Бібреччина-Bibrechchyna (Бібрська ТГ)

Юлію поховають у рідному селі Кнісело. Місцевих закликали приєднатися до живого коридору слави, який почнеться від зупинки у селі біля траси Н-09 й продовжуватиметься до дому Захисниці. Похорон відбудеться 15 серпня о 14.30.

Юлія загинула у Луганській області (скриншот)

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