Відчуження 40% акцій Ferrexpo може підірвати довіру інвесторів до України, - експерт

"Це дуже дивне рішення суду, яке стосується справи, якій вже понад 20 років та по якій Ferrexpo вже отримало рішення Вищого суду. Апеляційний суд призначив повернути власникам 40% поточної кількості акцій компанії, не зважаючи на те, що скасовується продаж зовсім іншої кількості", - прокоментував Саква.

Наразі справа передана до Верховного суду. Директор швейцарської Ferrexpo AG Вольфрам Куоні сподівається, що вже найближчим часом суд прийме справедливе рішення.

На думку експерта, якщо державний орган підтримає позивачів, Україну чекає серйозний удар по інвестиційній привабливості. Адже західні партнери зараз оцінюють, чи здатна українська судова система захистити право власності. З цим погоджується і співрозмовник видання:

"Звичайно, що це буде додатковим аргументом для іноземних інвесторів чому в Україну краще не інвестувати. Бо ніякі попередні рішення судів не дають гарантій що нові судді не вирішать "порішати" все по-новому. Фактично, у міноритарних власників Ferrexpo буде відібрано майже 40% активів", - підсумовує він.

Також за словами Сакви, якщо суд встане на сторону позивача, то Ferrexpo буде вимушено звертатися у міжнародні суди, але вже з позовом проти держави Україна.

Нагадаємо, у 2002 році Ferrexpo придбала понад 40% акцій Полтавського ГЗК у VS Energy. Серед бенефіціарів останньої тоді були російські бізнесмени та політики. Сума угоди склала $27 млн.

У 2005 році росіяни оскаржили угоду трирічної давнини. Справа розглядалася 10 років й зрештою у 2015 році Вищий господарський суд став на бік Ferrexpo.

Водночас у 2020 році історія отримала продовження. Тоді Північній апеляційний господарський суд став на сторону позивача. Вже у вересні 2022-го компанія Ferrexpo отримала рішення апеляційного суду, яке скасувало купівлю 40% акцій Полтавського ГЗК.