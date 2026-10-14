Зеленський почувається зрадженим через дії США: втрачаємо сильного партнера

Володимир Зеленський наголосив, що для України ця боротьба є питанням виживання, а не бізнесу.

"Ми не продаємо нашу країну. Послухайте, хлопці, для нас це не бізнес. Це наші життя. Це наша країна, наш дім, наш дім, наші діти", - зазначив глава держави.

Коментуючи ставлення Дональда Трампа та його оточення, президент України висловив переконання, що вони обирають хибний бік історії.

"Якщо ви в середині, ви повинні залишатися в середині, а не на неправильному боці. Я думаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його до неправильного боку. Це не правильний бік історії", - підкреслив Зеленський.