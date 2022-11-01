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Відчутно похолодає. Синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 2-3 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями дощів в Україні та Києві не буде, вдень місцями до +18. Щоправда, така погода триватиме недовго, похолодання варто чекати вже в другій половині тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Що завтра?

Україна

2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується.

"Трохи покапає - незначний дощ - лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях", - розповіла синоптик.

Щедрість осені на строкату палітру продемонструє температура повітря:

  • на заході та півдні +12...+18 градусів;
  • на півночі +8...+12 градусів;
  • у центрі +9...+14 градусів;
  • на сході +6...+11 градусів.

Вітер буде переважно північно-західний, помірний або невеликий.

Київ

У столиці у середу істотні опади - навряд, хіба що в другій половині дня є ймовірність невеликого дощу.

"Вночі +3+6 градусів, завтра вдень до +10, +11 градусів", - додала Діденко.

Що у четвер?

Україна

3 листопада в Україні дощів побільшає, в другій половині тижня - похолоднішає.

Як повідомлялось, у четвер, 20 жовтня, у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.

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