Відчули запах "смаженого". Окупанти другий день укріплюють вулиці Мелітополя

Російські військові вже другий день укріплюють вулиці в місті Мелітополь, готуючись до вуличних боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Окупанти, до чого готуєтесь?", - написав Федоров в своєму дописі.

Він розповів, що вже другий день в самому центрі окупованого Мелітополя, російські військові розставляють бетонні конуси. Федоров сказав, що "в найкращих традиціях русні" оборонні блоки розставляють ближче до цивільних - посеред центральних вулиць і житлових кварталів.

"Напевно за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв", - додав мер.

Проте він наголосив, що досвід інших деокупованих міст України мав би підказати військовим РФ, що бетонні "лего" їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати з української землі.