Відчули на Закарпатті та у Львові. У Словаччині стався землетрус

За даними Геологічної служби, землетрус магнітудою 5,0 балів стався біля міста Прешів на сході Словаччини.

Фото: землетрус на сході Словаччини (скріншот)

Віктор Микита розповів, що на Закарпатті стався землетрус магнітудою до 4,5 балів. Поштовхи відчули майже на всій території регіону.

Чиновник уточнив, що рятувальники перевіряють можливі пошкодження інфраструктури та житлових секторів. Це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат.

У свою чергу Андрій Садовий заявив, що жителі Львова також повідомляють про незначні поштовхи в районі 21:35, які були схожі на землетрус.

Оновлено 22:12

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що у Львові відчули землетрус з епіцентром у Словаччині.

"В епіцентрі воно було магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас - нижче. Більше інформації незабаром", - додав чиновник.

Землетрус у Закарпатській області

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Закарпатській області також фіксували землетрус. Воно сталося біля кордону з Румунією.

Магнітуда поштовху - 2 бали за шкалою Ріхтера. Він належить до невідчутних.