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Відчайдушний пошук партнерів: чому Росія розгорнулася у бік Азії

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Вівторок 27 грудня 2022 17:38
Відчайдушний пошук партнерів: чому Росія розгорнулася у бік Азії Фото: глава КНР Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія намагається знайти нових партнерів в Азії після початку повномасштабної війни в Україні, але з цього нічого не вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Там нагадали, що експрезидент Росії Дмитро Медведєв спрогнозував розворот Москви у бік Азії після того, як Росія повністю знищила свої відносини із Заходом своєю агресією та зневагою до міжнародного права.

Але в Центрі наголошують, що РФ може розраховувати лише на ситуативні нерівноправні союзи з авторитарними режимами в Азії, оскільки країна-агресор надто слабка та вразлива, щоб її серйозно сприймали.

"Москва може претендувати хіба на статус "молодшого брата" Китаю чи Індії, демпінгуючи на своїх енергоресурсах та іншій сировині", - додають у Центрі стратегічних комунікацій.

Також там зазначили, що країни Азії діятимуть насамперед згідно зі своїми інтересами, а російську агресію ніхто покривати не збирається.

"Росія розгортається не в Азію, а в минуле - до відсталої сировинної економіки, безправ'я населення та самодурства влади", - резюмують у Центрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними The Washington Post, провали Росії у війні проти України та нездатність підпорядкувати сусідню країну знижують вплив президента Володимира Путіна на Азію.

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