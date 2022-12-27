Отчаянный поиск партнеров: почему Россия развернулась в сторону Азии
Россия пытается найти новых партнеров в Азии после начала полномасштабной войны в Украине, но из этого ничего не выйдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.
Там напомнили, что экс-президент России Дмитрий Медведев спрогнозировал разворот Москвы в сторону Азии после того, как Россия полностью уничтожила свои отношения с Западом своей агрессией и пренебрежением к международному праву.
Но в Центре подчеркивают, что РФ может рассчитывать только на ситуативные неравноправные союзы с авторитарными режимами в Азии, поскольку страна-агрессор слишком слабая и уязвимая, чтобы ее серьезно воспринимали.
"Москва может претендовать разве на статус "младшего брата" Китая или Индии, демпингуя на своих энергоресурсах и другом сырье", - добавляют в Центре стратегических комуникаций.
Также там отметили, что страны Азии будут действовать в первую очередь согласно своим интересам, а российскую агрессию никто покрывать не собирается.
"Россия разворачивается не в Азию, а в прошлое - к отсталой сырьевой экономике, бесправию населения и самодурству власти", - резюмируют в Центре.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным The Washington Post, провалы России в войне против Украины и неспособность подчинить соседнюю страну снижает влияние президента Владимира Путина на Азию.
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