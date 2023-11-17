Відбувається просування. Гуменюк розповіла про успіхи Сил оборони на півдні

Так, офіцер підтвердила успішні дії на півдні України, проте не почала розкривати деталі такого просування.

"На нашому напрямку - це переважно контрбатарейна боротьба. Але є і певні успіхи про які вже засвідчено і ми продовжуємо їх закріплювати. Тобто просування з нашого боку все ж відбувається.", - сказала Гуменюк.

При цьому представниця СОПУ зазначила, що цієї ночі у південних регіонах українські захисники відбивали повітряні удари російських окупантів.

"Ніч минула напружено. В бойовій роботі. Ворог намагається тримати нас в тонусі, але ми теж не пасемо задніх. Ми йому теж не даємо перепочити. Ми продовжуємо роботу", - наголосила офіцер.

Ситуація на південному напрямку

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що українським військовим вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області. При цьому детальніших подробиць щодо успіхів бійців ЗСУ чиновник не розкрив.

Разом з тим днями представниця Сил оборони Півдня Гуменюк, коментуючи такий поступ ЗСУ на цьому напрямі, натякнула, що надалі можна буде говорити про великі успіхи.

Більш детально про плацдарм для ЗСУ на лівобережжі Херсонської області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.