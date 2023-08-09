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Футзальна збірна України визначилася з домівкою на відбір ЧС-2024

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Беретьйоуйфалу, Середа 09 серпня 2023 14:29
Футзальна збірна України визначилася з домівкою на відбір ЧС-2024 Фото: "Синьо-жовті" зіграють за межами України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Асоціація футзалу України обрала домашній майданчик для національної команди в елітному раунді кваліфікації до чемпіонату світу 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Арена імені Іштвана Палфі в угорському Беретьйоуйфалу стане тимчасовою домівкою "синьо-жовтих". Зал може прийняти 1350 глядачів.

Збірна України розпочне відбір 15 вересня виїзним поєдинком проти збірної Бельгії. Натомість 20 вересня команда Олександра Косенка прийме Польщу. Згодом українська команда зустрінеться з сербами (11 жовтня) та бельгійцями (15 грудня).

Двадцять найсильніших європейських збірних у п'яти групах сформували еліт-раунд кваліфікації. Вони зіграють у два кола в трьох слотах – 11-20 вересня, 2-11 жовтня, 11-20 грудня. Путівки на Мундіаль отримають переможці квартетів.

Чотири з п'яти других збірних опиняться в плей-офф кваліфікації. 25 січня 2024-го жереб визначить пари, переможці яких після двоматчевого протистояння приєднаються до володарів путівок на ЧС-2024.

До слова, раніше пригадали виступів українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

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