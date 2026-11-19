Її представили в Києві 16 листопада, у день 90-річчя від дня народження тренера, за підтримки благодійного фонду BTN Foundation.

Над виданням працювали заслужений журналіст України Валентин Щербачов та Олександр Соколинський. Першою частиною презентації стала пресконференція в УНІАН.

Крім книги, на ній представили інші проєкти пам'яті Турчина: біля ТЦ "Гулівер" встановлять зірку "Спартака", а ще випустять поштові марки та пам'ятний жетон для жеребкування із зображенням тренера.

Продовження відбулося в Синьому залі Будинку кіно. Туди прийшли друзі й колеги тренера, представники спорту, культури та медіа, серед них багаторічна капітан легендарного складу "Спартака", семиразова володарка Кубка європейських чемпіонів Людмила Бобрусь-Порадник.

"Ця книга вийшла до 90-річчя від дня народження видатного всесвітньо відомого тренера Ігоря Турчина. Справа, яку він розпочав разом зі своєю легендарною командою "Спартак" (Київ), продовжує жити і прославляти Україну", - розповів співавтор видання, заслужений журналіст України Валентин Щербачов.

"Ігор Турчин збудував команду, про яку досі говорять у всьому гандбольному світі. Його успіх тримався на особливому ставленні до людей. Він довіряв гравчиням, вчив їх мислити на майданчику й брати відповідальність на себе. Книга зберігає цей досвід для наступних поколінь українських спортсменів і тренерів, яким ще належить будувати власні команди", - зазначив Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

Під керівництвом тренера жіноча збірна завоювала олімпійське золото на Іграх 1976 року в Монреалі та повторила успіх через чотири роки в Москві. Автори показують, який особливий спосіб мислення стояв за цими перемогами. Хронологія тринадцяти розділів веде читача від перших успіхів наставника до наукового осмислення його методу.

Більше про Зінаїду Турчину, яку назвали найкращою гандболісткою XX століття, читачі дізнаються з окремих глав. Історію родини в книзі розповідає донька подружжя.

Для BTN Foundation підтримка книги - внесок у збереження української спортивної спадщини. Разом з інклюзивними та адаптивними спортивними ініціативами фонд розвиває в українському спорті культуру доброчесності.

4 грудня на будівлі київського Палацу спорту планують відкрити меморіальну табличку Ігорю Турчину.