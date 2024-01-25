Від водійських прав до паспортів. Поліція накрила виробництво фальшивих документів

В Харківській області правоохоронці затримали банду, яка виготовляла фальшиві документи.

За даними правоохоронців, оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Харківської області вийшли на "слід" міжрегіональної злочинної групи, яка займалася виготовленням і збутом фальшивих документів по всій країні.

За місяць незаконних оборудок спільники отримували близько мільйона гривень прибутку.

До протиправної діяльності виявились причетними шестеро чоловіків і жінка. Всі вони мешканці Харкова, Києва та області, віком від 29 до 64-років.

Злочинною діяльністю спільники займалися безпосередньо за місцем свого проживання, а "липові" документи пересилали замовникам через засоби поштового зв’язку.

Деталі злочину

Замовлення спільники приймали у месенджері Telegram, а оплату - на віртуальний гаманець криптовалютою USDT. Вартість виготовлення підробних документів варіювалася від 350 до 2000 доларів, залежно від складності роботи та рівня документів.

Як вдалось з’ясувати оперативникам внутрішньої безпеки, стати власником фальшивого водійського посвідчення можна було за 350 доларів, а українського паспорта - 1200 доларів.

Серед підроблених зловмисниками документів:

водійські посвідчення,

свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів,

довідки про несудимість,

посвідки на постійне проживання,

довіреності,

українські та закордонні паспорти,

паспорти інших держав.

Окремим попитом у спільників користувалися документи, які давали змогу військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації або виїхати за кордон. Наприклад, пакет медичних документів або запрошення на навчання.

Обшуки та хід справи

Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях. Під час заходів виявили та вилучили:

печатки і штампи,

устаткування для підробки документів,

бланки паспортів, у тому числі інших держав,

бланки посвідчень водія тощо.

В разі доведення вини підозрюваним буде загрожує до 10 років позбавлення волі.

Рівень злочинності в Україні під час війни

З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%.

Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.

У вересні 2023 року голова МВС України Ігор Клименко розповідав, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається ріст випадків шахрайств.

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