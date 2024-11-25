Від виробника смартфонів: стало відомо, коли дебютує електричний кросовер Xiaomi

Очікується, що він продаватиметься ще краще, ніж "чотирьохдверки", а шпигунські знімки і рендери на них показують деяку подібність з Ferrari Purosangue.

Кросовер Xiaomi, зараз відомий під внутрішнім індексом MX11, дебютує у першому кварталі 2025 року, пишуть китайські ЗМІ. Можливо, поставки машин у автосалони розпочнуться у квітні. Судячи з шпигунських фотографій із тестів, кросовер Xiaomi отримає невеликий дорожній просвіт. Силует у новинки витягнутий, з довгим капотом, що нагадує Ferrari Purosangue.

Основні елементи дизайну будуть перенесені з седана – характерні фари, дзеркала заднього виду, приховані дверні ручки та інше.

А ось салон, судячи з єдиного знімку, відрізнятиметься. Принаймні центральна консоль тут оформлена по-іншому: відсутня ряд кнопок з боку водія, видно лише підсклянники, відсік для зарядки смартфонів та підлокітник із ящиком.

Очікується, що кросовер збудують на тій же модульній платформі Modena, що й SU7. Його топова силова установка з електромотором Hyper Engine V6 на задній осі видає 673 кінські сили і 838 Нм крутного моменту. Батарея ємністю 101 кВт*год забезпечує до 800 кілометрів ходу без підзарядки. Інсайдери пророкують кросоверу також гібридну силову установку, але поки що ця інформація не підтверджена.