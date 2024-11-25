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Від виробника смартфонів: стало відомо, коли дебютує електричний кросовер Xiaomi

Понеділок 25 листопада 2024 13:22
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Від виробника смартфонів: стало відомо, коли дебютує електричний кросовер Xiaomi Фото: електричний кросовер від Xiaomi (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Стало відомо, коли Xiaomi випустить кросовер. Майже рік тому – у грудні 2023 року – китайський техногігант представив свій перший автомобіль. Ним став седан SU7, який, незважаючи на ажіотаж, досі завдає Xiaomi збитків – понад п'ять тисяч доларів з кожної проданої одиниці. На початку наступного року у лінійці з'явиться кросовер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CarNewsChina.

Очікується, що він продаватиметься ще краще, ніж "чотирьохдверки", а шпигунські знімки і рендери на них показують деяку подібність з Ferrari Purosangue.

Кросовер Xiaomi, зараз відомий під внутрішнім індексом MX11, дебютує у першому кварталі 2025 року, пишуть китайські ЗМІ. Можливо, поставки машин у автосалони розпочнуться у квітні. Судячи з шпигунських фотографій із тестів, кросовер Xiaomi отримає невеликий дорожній просвіт. Силует у новинки витягнутий, з довгим капотом, що нагадує Ferrari Purosangue.

Основні елементи дизайну будуть перенесені з седана – характерні фари, дзеркала заднього виду, приховані дверні ручки та інше.

А ось салон, судячи з єдиного знімку, відрізнятиметься. Принаймні центральна консоль тут оформлена по-іншому: відсутня ряд кнопок з боку водія, видно лише підсклянники, відсік для зарядки смартфонів та підлокітник із ящиком.

Очікується, що кросовер збудують на тій же модульній платформі Modena, що й SU7. Його топова силова установка з електромотором Hyper Engine V6 на задній осі видає 673 кінські сили і 838 Нм крутного моменту. Батарея ємністю 101 кВт*год забезпечує до 800 кілометрів ходу без підзарядки. Інсайдери пророкують кросоверу також гібридну силову установку, але поки що ця інформація не підтверджена.

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