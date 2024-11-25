От производителя смартфонов: стало известно, когда дебютирует электрический кроссовер Xiaomi

Стало известно, когда Xiaomi выпустит кроссовер. Почти год назад – в декабре 2023 года – китайский техногигант представил свой первый автомобиль. Им стал седан SU7, который, несмотря на ажиотаж, до сих пор наносит Xiaomi ущерб – более пяти тысяч долларов с каждой проданной единицы. В начале следующего года в линейке появится кроссовер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CarNewsChina .

Ожидается, что он будет продаваться еще лучше, чем "четырехдверки", а шпионские снимки и рендеры на них показывают некоторое сходство с Ferrari Purosangue.

Кроссовер Xiaomi, ныне известный под внутренним индексом MX11, дебютирует в первом квартале 2025 года, пишут китайские СМИ. Возможно, поставки машин в автосалоны начнутся в апреле. Судя по шпионским фотографиям по тестам, кроссовер Xiaomi получит небольшой дорожный просвет. Силуэт у новинки вытянут, с длинным капотом, напоминающим Ferrari Purosangue.

Основные элементы дизайна будут перенесены из седана – характерные фары, зеркала заднего вида, скрытые дверные ручки и прочее.

А вот салон, судя по единственному снимку, будет отличаться. По крайней мере, центральная консоль здесь оформлена по-другому: отсутствует ряд кнопок со стороны водителя, видны только подстаканники, отсек для зарядки смартфонов и подлокотник с ящиком.

Ожидается, что кроссовер будет построен на той же модульной платформе Modena, что и SU7. Его топовая силовая установка с электромотором Hyper Engine V6 на задней оси выдает 673 лошадиные силы и 838 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 101 кВт*ч обеспечивает до 800 км хода без подзарядки. Инсайдеры прочат кроссоверу также гибридную силовую установку, но пока эта информация не подтверждена.