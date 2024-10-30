Від виробника смартфонів: надшвидкий електричний суперкар Xiaomi розкрив ціни та характеристики

Перший електромобіль від Xiaomi отримав спортивну версію. Спеціально для підкорення знаменитої німецької траси Нюрбургрінг було створено прототип Xiaomi SU7 Ultra.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra зміг показати рекордний час не одразу. Спочатку компанія забронювала німецьку трасу на 9 та 10 жовтня, проте обидва дні лив дощ. Заїзд перенесли на 17 жовтня, але й цього разу Нордшляйфе накрила злива. Машина змогла вийти на трасу лише 21 жовтня. Того дня отримати омріяний рекорд завадили невстановлені обставини.

Черговий заїзд призначили на 28 жовтня. Машина під керуванням британського гонщика Девіда Піттарда проїхала 20,8 км траси за 6 хвилин та 46.874 секунди. Для порівняння, електричний Porsche Taycan Turbo GT на початку цього року показав час 7:07:55.

Спортивний Xiaomi SU7 має тримоторний повний привід: на задній осі розташовані два електромотори Xiaomi V8s (кожен по 578 к.с. і 635 Нм), а спереду один Xiaomi V6s (374 к.с., 500 Нм). Пікова потужність системи – 1548 к.с.

Свій вклад у результат робить і батарея CATL Qilin II з робочою напругою 900 вольт. Навіть маючи 20% заряду, вона здатна віддавати до 800 кВт потужності. При цьому максимальна потужність заряджання постійним струмом становить 480 кВт.

Серійний седан Xiaomi SU7 Ultra має стандартний кузов і куди простіше аеродинамічний обвіс. Втім, щодо техніки серійний седан повторюватиме рекордний прототип. Час розгону з місця до 100 км/год становить 1,97 с, до 200 км/год – 5,96 с, при цьому максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

У Китаї седан Xiaomi SU7 Ultra вже можна замовити за 114 тисяч доларів, причому за перші десять хвилин після початку прийому заявок було заброньовано 3680 машин. Самі електромобілі почнуть надходити покупцям лише у березні 2025 року.