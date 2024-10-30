От производителя смартфонов: электрический суперкар Xiaomi раскрыл цены и характеристики

Первый электромобиль от Xiaomi получил спортивную версию. Специально для покорения знаменитой немецкой трассы Нюрбургринга был создан прототип Xiaomi SU7 Ultra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autocar .

Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra смог показать рекордное время не сразу. Сначала компания забронировала немецкую трассу на 9 и 10 октября, однако оба дня лил дождь. Заезд перенесли на 17 октября, но и в этот раз Нордшляйфе накрыл ливень. Машина смогла выйти на трассу только 21 октября. В тот день получить желанный рекорд помешали неустановленным обстоятельствам.

Очередной заезд был назначен на 28 октября. Машина под управлением британского гонщика Дэвида Питтарда проехала 20,8 км трассы в 6 минут и 46.874 секунды. Для сравнения, электрический Porsche Taycan Turbo GT в начале этого года показал время 7:07:55.

Спортивный Xiaomi SU7 имеет трехмоторный полный привод: на задней оси расположены два электромотора Xiaomi V8s (каждый по 578 л.с. и 635 Нм), а спереди один Xiaomi V6s (374 л.с., 500 Нм). Пиковая мощность системы – 1548 л.с.

Свой вклад в результат вносит и батарея CATL Qilin II с рабочим напряжением 900 вольт. Даже обладая 20% заряда, она способна отдавать до 800 кВт мощности. При этом максимальная мощность подзарядки постоянным током составляет 480 кВт.

Серийный седан Xiaomi SU7 Ultra имеет стандартный кузов и куда проще аэродинамический обвес. Впрочем, по технике серийный седан будет повторять рекордный прототип. Время разгона с места до 100 км/ч составляет 1,97 секунды, до 200 км/час – 5,96 секунды, при этом максимальная скорость превышает 350 км/час.

В Китае седан Xiaomi SU7 Ultra можно заказать за 114 тысяч долларов, причем за первые десять минут после начала приема заявок было забронировано 3680 машин. Сами электромобили начнут поступать покупателям только в марте 2025 года.