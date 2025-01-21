Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою

На війні медики виконують подвійну роботу, зберігаючи своє життя і життя побратима. Ланцюг рятувальної операції на полі бою починається з повідомлення в рацію: "Триста!" Далі бойовий медик направляється в зону порятунку, звідки разом з побратимами забирає пораненого.

Евакуаційний транспорт під’їжджає до вказаної точки і забирає солдата до стабілізаційного пункту. Там оцінюють стан, зупиняють кровотечі та накладають шини, готуючи бійця до перевезення в госпіталь, де він отримує вже всю необхідну допомогу.

Це одне з найточніших та найвідповідальніших завдань на полі бою, де рахується кожна хвилини. Сучасна війна змушує військову медицину постійно вдосконалюватися, впроваджуючи новітні технології для порятунку життя солдатів. Які саме – в матеріалі РБК-Україна.

Дрони-"рятівники"

Евакуація поранених з полю бою – ключова задача медиків. Дрони, такі як Zipline, швидко переміщують поранених з важкодоступних або небезпечних зон, оснащені спеціальними носилками та стабілізаційним обладнанням для безпечного транспортування пацієнтів. Разом з тим, для доставки медикаментів і медичного обладнання безпосередньо на передову активно застосовуються DJI Matrice 300 і Tac Med Drone.

Окрім повітряних дронів, використовуються й наземні безпілотні апарати, такі як FOXTAC – роботизований транспортер українського виробництва, який безпечно евакуює поранених і доставляє боєприпаси. Свою роль грає і система THeMIS, розроблена естонською компанією Milrem Robotics, яка, зокрема, виконує завдання евакуації поранених та вогневої підтримки.

"Електроноші", про які часто згадують медики, працюють у супроводі коптера, оперативно доставляючи постраждалих до медичних пунктів і мінімізуючи фізичний ризик для медиків, що не скажеш про емоційний.

Фото: Дистанційно керована платформа для евакуації військових – розробка FoxTac (t.me/zedigital)

Владислав, бойовий медик з прикордонної бригади, розповідає, що за три роки повномасштабної війни він навчився "не прив’язуватись до людей, відкидаючи свої емоції та працюючи з холодним розумом".

"Я став менш емоційним, холоднокровним. Вважаю, що так можу швидко і професійно працювати в критичних ситуаціях. До втрат ставлюсь також холоднокровно і так вчу ставитись людей, бо це може вплинути на морально-психологічний стан бійців. На щастя, ще не було бійця, якого не вдалося врятувати мені або моєму екіпажу," – ділиться він.

Владислав виконує задачі на першій ланці допомоги, сам мав поранення і витягнув себе з критичного стану. Чоловік підкреслює важливість дронів для евакуації та доставки медикаментів: "Це значно покращує логістику та швидкість надання допомоги. Використання таких технологій дозволяє швидше реагувати на потреби поранених, зменшуючи час, необхідний для транспортування ліків і обладнання".

Клаус, боєць бригади "Рубіж", який відзначає відчуття відповідальності на своїй посаді, але не бажає ділитись питанням емоційного стану, наголошує на перспективності використання дронів-носіїв.

"Концепт дрона-ноші, який може сам переміщувати поранених, виглядає вражаюче. Це дозволило б виключити з процесу евакуації від двох до чотирьох бійців, які мали б нести пораненого. Втім, в екстрених ситуаціях використання дронів може бути складним через необхідність миттєвої реакції", – вважає він.

Гемостатичні засоби і їх ефективність

Гемостатичні засоби – ще один важливий елемент на полі бою, що дозволяє швидко зупиняти кровотечі. Серед найпоширеніших засобів – Celox Combat Gauze, який допомагає ефективно зупинити критичну кровотечу на полі бою.

Ще одним популярним засобом є QuikClot, який містить каолін – речовину, що пришвидшує згортання крові при контакті з раною. ChitoGauze, просочений хітозаном, використовується для зупинки кровотечі завдяки своїм антибактеріальним властивостям і здатності до швидкого згортання.

Фото: Крім оперативного надання допомоги пораненим захисникам, важливо також використовувати перевірені ефективні засоби (Getty Images)

"Клаус", який отримав поранення в зоні бойових дій, поділився своїм досвідом використання гемостатиків: "Я застосовував на собі Celox Combat Gauze, і воно реально створює тромб досить швидко. З собою завжди ношу транексамову кислоту з розчинником на випадок складних ситуацій. Але це засіб не миттєвої дії, і його потрібно застосовувати обережно", – пояснює він.

Радниця командувачки Медичних сил ЗСУ Євгенія Слівко в коментарі РБК-Україна зазначає важливість сучасних гемостатичних засобів: "Гемостатичні засоби є ключовими у наданні першої допомоги на полі бою. Їх правильне застосування може значно зменшити ризик крововтрати і врятувати життя".

Вона також підкреслює, що "завдяки впровадженню нових протоколів догоспітальної допомоги, які включають використання турнікетів і гемостатиків, медики можуть більш оперативно реагувати на критичні поранення, що збільшує шанси на виживання поранених".

Телемедицина на полі бою

Сьогодні телемедицина відіграє роль сполучника між медиками в зоні бойових дій та тиловими професіоналами. Саме доступ технологій супутникового зв'язку, таких як Starlink, дозволяє отримувати консультації від провідних фахівців у тилу. В Медсилах зазначають, що технології дозволяють тримати цей зв’язок на всіх етапах медичної евакуації.

Зокрема, з передової можуть передавати зображення і дані про стан поранених, що дозволяє лікарям у тилу надавати точні вказівки щодо подальших дій, рекомендацій по лікуванню та навіть виконанню складних процедур, які раніше могли б бути неможливими без безпосередньої присутності фахівця.

Також системи телемедицини включають відеоконференції та спеціалізовані додатки для консультацій.

Медик прикордонної бригади Владислав, який користувався такими можливостями, також підкреслює їх значення: "Телемедицина дозволяє консультуватися з лікарями на відстані, що суттєво покращує прийняття рішень у критичних ситуаціях. Можливість отримати підтримку від висококваліфікованих лікарів вкрай важлива, адже кожна хвилина на рахунку, а правильний вибір лікування може врятувати життя".

Фото: Starlink дозволяє отримувати консультації від провідних фахівців у тилу (Getty Images)

Зміни у військовій медицині

З початком повномасштабної війни підходи до військової медицини значно змінилися. Євгенія Слівко розповідає: "TCCC (Tactical Combat Casualty Care) вніс зміни до протоколу надання домедичної допомоги. Евакуація з накладеним турнікетом може займати понад дві години, що призводить до серйозних ускладнень, таких як гостра незворотна ішемія кінцівки. Зміни до принципів конверсії турнікета були необхідними для зменшення ризиків втрати кінцівок та інших ускладнень".

За її словами, для підготовки медиків на передову використовуються сучасні методики та тренажери. Особлива увага приділяється впровадженню стандартів НАТО, що стосуються підготовки військових медиків. Окрім того, запроваджуються тренування з турнікетного синдрому, які покривають значні аспекти роботи з пораненими.

"Найбільшим викликом для усіх нас є ворог, який часто нехтує будь-якими цивілізованими правилами ведення бойових дій. Використуючи новітні, часто заборонені типи озброєння", – підкреслює вона.

Українська військова медицина продовжує вдосконалюватися завдяки впровадженню сучасних технологій, таких як дрони, гемостатичні засоби та телемедицина. Головним викликом залишається ворог, який використовує жорстокі та заборонені методи ведення бойових дій. Незважаючи на це, українські медики щодня демонструють професіоналізм і витривалість, рятуючи життя своїх побратимів у найскладніших умовах.